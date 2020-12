Une tour du 11ème siècle dans le Kent en Angleterre vient de recevoir l’article le plus insolite par la poste, une clé en laiton qui servait à ouvrir les portes de la tour, mais il y a 50 ans!

La clé en laiton, appartenant à la tour Saint-Léonard a été envoyée à l’association caritative English Heritage, qui est actuellement les gardiens de la tour, par courrier et une note jointe avec elle, disant qu’elle a été «empruntée» en 1973. La note mentionnait également comment l’emprunteur a regretté le retard dans la restitution de la clé à son propriétaire légitime, Daily Mail rapporté.

La maison de charité a déclaré que même si la clé s’insère toujours dans le trou de la serrure de la porte, elle ne tourne plus. Ils ont également publié sur leur compte Twitter un incident unique.

La note accompagnant la clé se lit comme suit: « Cher patrimoine anglais. Veuillez trouver ci-joint, la grande clé de … ‘St Leonard’s Tower, West Malling, Kent. » Il a ajouté: « Emprunté en 1973. Retourné en 2020. Désolé pour le retard. Cordialement. »

Les serrures de la tour ont été changées quelque temps après la disparition de la clé, qui aurait plus de 100 ans. Roy Porter, conservateur principal des propriétés d’English Heritage, aurait déclaré qu’il s’agissait certainement de l’un des colis les plus déroutants qu’ils aient jamais reçus, en particulier à Noël. Porter l’a également qualifié de «mystère moderne à ajouter aux questions historiques posées par la tour».

On pensait que la tour, officiellement connue sous le nom de St Leonard’s Tower, était Gundulf, l’évêque de Rochester, entre 1077 et 1108. Les ouvriers utilisaient des chiffons locaux du Kent et on pensait à l’origine qu’elle était haute de 72 pieds.

Des experts en histoire ont raconté que pendant la guerre civile anglaise de 1600, la structure avait été endommagée pour l’empêcher d’être utilisée comme tour de guet. Cela l’a rendu quelque peu proche de la hauteur qu’il se situe actuellement à près de 59 pieds.

Même si les historiens en savent très peu sur le but initial de la construction de la tour,

on pense généralement qu’elle porte le nom de l’église St Leonard, bien que des études récentes aient nié l’existence d’une fonction religieuse.

English Heritage a déclaré vouloir «récompenser l’honnêteté de celui qui a rendu la clé par un cadeau d’adhésion».

English Heritage a également déclaré qu’ils n’avaient aucune idée de comment et exactement quand la clé avait disparu avant cela.