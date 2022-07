La clé des lutteurs pour l’Inde dans la chasse aux médailles à Birmingham

La lutte indienne a produit des lutteurs exceptionnels ces derniers temps, à tel point que l’escadron de lutte rentre généralement chez lui avec un sac rempli de médailles de différentes couleurs à son retour de jeux étrangers.

Et nous ne nous attendons pas à autre chose aux Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham, où 12 des meilleurs lutteurs indiens ont les yeux rivés sur le grand prix des matchs amicaux.

Avec un héritage croissant dans le sport et une armoire à trophées en constante augmentation, la dernière génération de lutteurs prêts à jeter leur chapeau à l’édition britannique du CWG cherchera à apporter des lauriers lorsqu’ils frapperont le tapis dans les semaines à venir.

Vinesh Phogat :

Le nom Phogat est toujours un bon endroit pour commencer toute liste liée à la lutte. La famille qui a donné à la nation de multiples médailles sur la scène internationale a sans surprise un représentant dans cette édition des jeux amicaux sous la forme de Vinesh Phogat.

Lorsqu’elle représentera l’Inde à Birmingham, la joueuse de 27 ans du district de Bhiwani, dans l’Haryana, aura à cœur de décrocher un triplé de médailles d’or au CWG. Après avoir remporté le métal jaune aux Jeux du Commonwealth de Glasgow en 2014 dans la catégorie des 48 kg et aux Jeux du Commonwealth de la Gold Coast en 2018 dans la catégorie des poids de 50 kg, elle est prête à se battre pour une médaille dans la catégorie des 53 kg cette fois-ci.

L’octuple médaillée des Championnats d’Asie s’est essayée dans la catégorie des 53 kg lors de l’événement d’Almaty en 2021 et est sortie avec une médaille d’or. Les signes semblent encourageants alors que le triomphe du Kazakhstan est intervenu après sa médaille de bronze aux Championnats du monde Nur Sultan 2019 dans la même catégorie.

Ravi Kumar Dahiya :

Le médaillé d’argent des Jeux olympiques de Tokyo 2020 de l’Haryana représentera l’Inde dans la catégorie des 57 kg, comme on s’y attend de la part du joueur de 24 ans.

Depuis sa médaille de bronze aux Championnats du monde à Nur Sulthan en 2019, le natif du district de Nahri a remporté la médaille d’or lors de trois éditions des Championnats d’Asie dans les années 2020, 2021 et 2022 pour ajouter à sa collection de médailles en plein essor.

Ses exploits de championnat lors de l’événement d’Oulan-Bator plus tôt dans l’année donneraient au lutteur un certain élan avant le test de Birmingham.

Bajrang Punia :

Le seul Indien à avoir 3 médailles aux Championnats du monde à son nom, le joueur de 28 ans de Jhajjar qui a ramené une médaille de bronze des Jeux olympiques de Tokyo a une expérience du Commonwealth alors qu’il se prépare à remporter son troisième prix CWG à Birmingham.

Bien que le lutteur de Haryana revienne de problèmes de blessure au genou, il a amélioré son argent de l’édition 2014 des matchs amicaux à Glasgow avec une médaille d’or à Gold Coast dans quatre ans.

Punia a également réussi à remporter des médailles d’or aux Jeux asiatiques et aux Championnats d’Asie dans les années entre ses expéditions sensationnelles dans le Commonwealth.

Revigoré et amélioré grâce à son récent stage d’entraînement aux USA, le titulaire tentera de conserver le titre pour lequel il s’est tant battu au fur et à mesure de son épreuve.

Deepak Punia :

Le joueur de 23 ans, également originaire de Jhajjar, cherchera à décrocher sa première médaille CWG lorsqu’il entrera sur le tapis à Birmingham. Le médaillé d’argent des Championnats du monde à l’épreuve de Nur Sulthan concourra dans la catégorie des 86 kg.

Le champion du monde junior 2019 a eu des sorties mouvementées aux Championnats d’Asie pendant quatre années consécutives maintenant et tirera des points positifs de sa médaille d’argent à Oulan-Bator cette année dans le CWG.

Il aimerait sûrement l’idée d’imiter les lutteurs qui l’ont précédé alors qu’il cherche à se tailler une place et à aider la cause du décompte des médailles de la nation.

Sakshi Malik :

La lutteuse vétéran dont le succès a contribué à modifier la vision conservatrice indienne séculaire sur les femmes qui font du sport cherchera à améliorer ses performances précédentes au CWG en 2014 et 2018, où elle a remporté respectivement les médailles d’argent et de bronze.

Le médaillé de bronze des Jeux olympiques de Rio 2016 a décroché une médaille de la même couleur au tournoi de classement de Tunis cette année. Elle a également participé au tournoi Yaser Dogu.

La championne d’Asie à plusieurs reprises de Rohtak, Haryana utilisera toute l’expérience précieuse qu’elle a à son actif pour remporter une troisième médaille du Commonwealth.

Anshu Malik :

Anshu Malik, 20 ans, qui vient d’une lignée de lutteurs, a remporté une médaille d’argent aux Championnats du monde d’Oslo en 2021.

Fille du lutteur international Dharamvir Malik, la championne d’Asie junior 2019 se lance dans l’événement après un spectacle prometteur aux Championnats d’Asie d’Oulan-Bator plus tôt dans l’année.

Elle a déjà réussi à décrocher la médaille d’or aux Championnats d’Asie d’Almaty en 2021 après une médaille de bronze en 2020.

Divya Kakran :

La médaillée de bronze de la Gold Coast 2018 Divya Kakran de l’Uttar Pradesh aspirera à décrocher sa deuxième médaille CWG lorsqu’elle commencera à exercer son métier à Birmingham.

Le médaillé d’or des Championnats du Commonwealth 2017 a réalisé de grandes performances aux Championnats d’Asie après avoir remporté l’or à deux reprises au cours des années 2021 et 2022 tout en décrochant une médaille d’argent et une de bronze chacune lors des éditions 2017 et 2019 du même tournoi.

La joueuse de 23 ans qui a également une médaille de bronze aux Jeux asiatiques à son nom cherchera à ajouter à son armoire à trophées.

Programme lutte féminine :

Athlète Catégorie Date Temps Vinesh Phogat 53 kg 6 août 19h30 à 22h Pooja Gehlot 50Kg 6 août 19h30 à 22h Sakshi Malik 62 kg 5 août 19h30 à 22h Anshu Malik 57 kg 5 août 19h30 à 22h Divya Kakran 68 kg 5 août 19h30 à 22h Pooja Sihag 76 kg 6 août 19h30 à 22h

Programme de lutte masculine :

Athlète Catégorie Date Temps Bajrang Punie 65Kg 5 août 19h30 à 22h Ravi Kumar Dahiya 57 kg 6 août 19h30 à 22h Deepak Punie 86 kg 5 août 19h30 à 22h Deepak 97 kg 6 août 19h30 à 22h Naveen 74 kg 6 août 19h30 à 22h Mohit Grewal 125 Kg 5 août 19h30 à 22h

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici