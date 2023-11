La clé des films sur les magnats de la technologie Elon Musk et Sam Bankman-Fried ? Allez dans le noir – date limite

La rumeur circule en ligne selon laquelle A24 souhaite que Darren Aronofsky transforme la biographie autorisée de Walter Isaacson sur Elon Musk en long métrage. Cela survient alors qu’Apple travaille vers le même objectif avec le pivot déchu de la crypto-monnaie, Samuel Bankman-Fried, basé sur le livre convivial de Michael Lewis, Going Infinite.

Ces missions peuvent être délicates, surtout lorsque les sujets vivent encore leur troisième acte, mais dans le cas de Musk en particulier, Aronofsky et A24 devront faire face à une perspective qui donne à réfléchir : concluent-ils un marché faustien avec Musk qui donne accès, mais pourrait-il également transformer la figure sans doute la plus polarisante au monde, de l’autre côté de Donald Trump, en quelqu’un de chaleureux et flou ?

En ce qui concerne le livre de Bankman-Friedman, ce qui est intriguant, c’est que cet intello qui a été reconnu coupable de fraude et qui a coûté très cher à beaucoup d’argent a un livre écrit par Lewis qui a été très critiqué parce qu’il était trop gentil avec le sujet.

Ces films peuvent être délicats lorsque le sujet est en train de vivre son troisième acte. Les prouesses de Musk sont estimables avec Tesla et SpaceX (Tom Cruise rehaussera encore ce profil en voyageant dans l’espace avec le réalisateur Doug Liman pour tourner le premier long métrage dans l’espace), mais son bilan jusqu’à présent avec Twitter (maintenant X) laisse beaucoup à désirer. être désiré, comme le font tant d’autres parties de cet homme des plus compliqués.

La meilleure chose que ces films puissent faire est de ne pas faire d’accommodement avec les sujets. Alors que Mark Zuckerberg de Facebook était à un moment donné en pourparlers pour s’impliquer dans The Social Network, les cinéastes David Fincher, Scott Rubin et Aaron Sorkin ont intelligemment décidé de ne pas emprunter cette voie car cela aurait probablement compromis leur vision créative.

Je me souviens d’avoir écrit sur un film de Phil Spector que Tom Cruise allait faire avec Cameron Crowe, ce dernier m’a dit que même si Tom avait les bonnes manières du producteur de musique Wall of Sound, il n’y avait pas de troisième acte satisfaisant. Eh bien, il y a certainement eu un troisième acte lorsque Spector, amateur d’armes, a été reconnu coupable d’avoir tiré sur une femme dans son domaine. Mais le film était autorisé – les cinéastes avaient besoin des droits sur les chansons, et à l’époque, cela ne semblait pas être un inconvénient – ​​et il n’y avait aucun moyen pour Spector et ses représentants d’autoriser que cette histoire soit racontée.

Ces films fonctionnent mieux lorsqu’il s’agit d’histoires racontées de la manière la plus sombre possible, comme la série limitée sur la famille Sackler, productrice d’opioïdes. L’image de Zuckerberg a été améliorée par les réseaux sociaux parce que le film et la performance de Jesse Eisenberg étaient très bons. Mais renoncer à toute liberté de création pourrait obliger n’importe lequel des créateurs de ces projets à annuler un accord coûteux sur les droits d’un livre, car le film aseptisé qui en résulterait serait accueilli avec mépris.