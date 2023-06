La clé de la nutrition avant, après la course – Shaw Local

Avec la course Reagan 2023 qui arrive bientôt – le samedi 1er juillet n’est que dans 18 jours – c’est le bon moment pour commencer à réfléchir à vos besoins nutritionnels pour le jour de la course. Que ce soit votre première course ou si vous participez à d’autres courses tout au long de l’année, il sera important de penser à votre alimentation. Une bonne nutrition et une bonne hydratation vous aideront à maximiser vos performances et à récupérer après la course.

Avant le départ de la course

Envisagez de prendre une collation avant la course environ 30 à 60 minutes avant le début de la course. Visez environ 15 à 30 grammes de glucides, la principale source d’énergie de notre corps et une importante source de carburant pour l’exercice. Il est préférable de ne pas manger juste avant la course, car pendant que vos muscles font leur travail, votre estomac essaie également de digérer la nourriture en même temps. Ces demandes concurrentes peuvent conduire à des performances sous-optimales. Manger trop près de votre course peut également causer des malaises gastro-intestinaux pendant la course. Essayez d’inclure des glucides faciles à digérer que vous avez consommés pendant l’entraînement et que vous tolérez bien. Essayez également d’éviter les aliments riches en graisses avant l’exercice, car les graisses prennent plus de temps à être digérées et peuvent causer des malaises gastriques.

Suggestions de carburant avant la course :

Céréales avec du lait (1 tasse de céréales + 3/4 tasse de lait faible en gras)

Fruits séchés (1/3 à 1/2 tasse)

Muffin anglais (1-2 muffins)

Fruits frais (1 morceau entier ou 2 tasses)

Gaufres surgelées (2 ou 1 avec garniture de fruits/sirop)

Smoothie aux fruits maison (1 à 2 tasses de fruits, 1 tasse de lait faible en gras ou de yogourt)

Yogourt sans gras aux fruits (1 tasse de yogourt + 1 tasse de fruits)

Bagel blanc (1/2 à 1 bagel ou 1-2 mini bagels)

Pain blanc ou toast (2 tranches)

Hydratation

Il est important de rester hydraté pour fournir à votre corps les fluides dont il a besoin pour fonctionner au mieux. Restez hydraté en prenant de petites gorgées tout au long de la matinée avant la course. Si vous buvez de l’eau juste avant la course, cela peut causer des douleurs à l’estomac ou des ballonnements. Après la course, buvez de l’eau plutôt que de vous en verser sur la tête, car c’est le seul moyen de vous réhydrater et de vous rafraîchir de l’intérieur. Tenez également compte de la température le jour de la course et de la quantité de sueur que vous transpirez ; plus il fait chaud et plus vous transpirez, plus vous devrez boire d’eau pour rester hydraté.

Un moyen rapide de vérifier si vous êtes bien hydraté est de regarder la couleur de votre urine. Si vous êtes bien hydraté, votre urine doit être jaune pâle ; s’il est jaune foncé, vous êtes peut-être déshydraté.

Après la course

Après la course, il est important de suivre les 3 R de la récupération : faire le plein, réparer et se réhydrater. Dans les 15 à 60 minutes suivant la course, prenez une collation. Cela vous aidera à faire le plein en fournissant à votre corps des glucides et vous aidera à réparer vos muscles en fournissant à votre corps des protéines. Réhydratez-vous avec de l’eau pour reconstituer les fluides perdus par la transpiration.

• Faites le plein : remplacez les réserves énergétiques glucidiques qui ont été épuisées par l’entraînement

• Réparer : commencer le processus de réparation du tissu musculaire qui a été endommagé pendant l’entraînement

• Réhydrater : remplacer les liquides perdus par la transpiration pendant l’entraînement

Suggestions de collations après la course avec des glucides et des protéines :

Bagel + beurre de cacahuète, fromage à la crème ou fromage à effilocher

Fromage blanc et fruits

Fruits secs et fromage à effilocher

Lait au chocolat faible en gras (1,5 à 2 tasses)

Yaourt allégé aux fruits

Pâtes et poulet

Sandwich ou wrap PB&J

Une poignée de noix salées avec des bretzels ou des céréales sèches

Mélange montagnard avec fruits séchés, céréales ou bretzels

sandwich à la dinde

Dans l’ensemble, rester bien hydraté et bien alimenter votre corps vous aidera à donner le meilleur de vous-même lors de la course à venir.