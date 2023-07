La clé de la mission MLS de Lionel Messi : dominer les matchs, ne pas en parler

Martin Rogers FOX Sports Insider

MIAMI – Lorsque Lionel Messi a finalement ajouté le titre de « champion de la Coupe du monde » à son curriculum vitae en décembre dernier, il semblait qu’il n’y avait plus d’attentes à satisfaire. Plus aucune case à cocher. Rien de plus à accomplir après près de deux décennies au plus élite de tous les niveaux de football.

« Il ne transporte plus ce gros sac à dos », a déclaré jeudi l’ancien entraîneur argentin Tata Martino, faisant référence symboliquement au fardeau que Messi a ressenti jusqu’à ce qu’il parvienne à décrocher le prix international ultime du football. « Il est à un bon moment dans le temps. »

Pourtant, alors que Messi se prépare à entamer le dernier – et peut-être le dernier – chapitre de ses jours de jeu, il y a une pression et des attentes persistantes. Lorsqu’il a accepté de rejoindre l’Inter Miami et d’entrer dans ce qui est, pour lui du moins, l’inconnu relatif de la Major League Soccer, cela s’est accompagné d’une promesse tacite. Pour élever le football américain à un nouveau niveau.

Les gens veulent le voir, ils s’intéressent à lui, et les matchs de la MLS et du tournoi de la Coupe des ligues (avec les équipes MLS et Liga MX du Mexique) qui le présentent prennent une nouvelle signification. Le meilleur joueur de sa génération est là, et les poteaux ont changé.

Mais la meilleure façon pour Messi d’être un évangéliste du football américain est relativement simple : se concentrer sur le football. Allez léger sur l’évangélisation.

Le football aux États-Unis a suffisamment grandi pour qu’il n’ait pas besoin du joueur de 36 ans pour jouer toute la carte de l’athlète célèbre, faisant le tour des talk-shows, des apparitions promotionnelles et des interviews interminables dans les médias.

Il a besoin de Messi pour jouer, briller et gagner.

Quel impact Lionel Messi peut-il avoir avec l’Inter Miami, MLS ? Alexi Lalas et David Mosse se demandent s’ils pensent qu’il faut s’attendre à ce que Lionel Messi soit traité différemment à Miami.

« Nous avons un plan », a ajouté Martino, qui a été nommé nouvel entraîneur de l’Inter Miami le 28 juin. « Le plan fonctionnera mieux si nous avons de bons résultats. »

C’est un euphémisme. Le football américain est au-delà des gadgets. Les débuts de la MLS à la fin des années 1990 étaient importants, mais la ligue a sans doute trop essayé d’apaiser ce qu’elle pensait qu’un public américain voulait.

Il y a eu des fusillades artificielles à partir d’une ligne de 35 mètres pour régler les liens. Certains uniformes pourraient poliment être qualifiés de criards. Bon nombre des importations qui sont arrivées avaient décidément dépassé leur apogée.

Lorsque le football américain a grandi, son public a également grandi. Ce que vous voyez maintenant en MLS est plus conforme à ce que vous pourriez attendre d’un concours européen ou sud-américain. Les salaires ont augmenté, les foules aussi.

Cela dit, une telle évolution amène des réalités différentes. Même lorsque David Beckham est arrivé il y a 15 ans, il y avait un élément publicitaire important dans sa description de poste. Ce n’est pas le cas avec Messi.

Jeudi, une conférence de presse a été organisée avant les débuts attendus de Messi contre Cruz Azul en Coupe des Ligues (vendredi, 19 h HE). Martino s’est exprimé aux côtés de sa nouvelle recrue Sergio Busquets, l’international espagnol qui a joué avec Messi à Barcelone.

Réunion de Messi : Tata Martino et Sergio Busquets se rendent à Miami Alexi Lalas et David Mosse réagissent à la nomination de Tata Martin comme entraîneur-chef de l’Inter Miami, alors qu’il est sur le point de retrouver Lionel Messi et Sergio Busquets.

Messi n’était pas présent. Habituez-vous-y. Il ne dira pas grand-chose avant les matchs, après les matchs ou entre les matchs.

Mais ce qui aurait pu être un peu ennuyeux pour les journalistes réunis importe peu dans le grand schéma des choses.

Messi n’aime pas beaucoup parler à la presse pour commencer, et le simple fait est qu’il ne peut rien dire qui dépasserait l’impact d’un but brillant, une augmentation de la fortune de l’Inter Miami et peut-être un titre de la Coupe MLS au cours des deux prochaines années. C’est avec ses pieds et sa ruse, pas avec sa bouche et sa personnalité, que Messi peut encore booster le profil de la ligue qu’il a rejointe. Ce sera avec ses performances.

La compétitivité est au cœur de tout ce que fait le joueur de 36 ans. Il a gagné tout ce que le football a à offrir, et il est difficile de penser qu’il ne voudra plus gagner.

La Coupe des ligues est l’occasion pour l’Inter Miami de donner un peu de vie à ce qui a été une saison démoralisante, avec l’équipe embourbée au bas de la Conférence Est de la MLS. Cruz Azul, endurant ses propres difficultés en Liga MX, est conscient que la principale raison pour laquelle les gens prêteront attention au match de vendredi est de voir Messi, pas eux.

Pourtant, l’entraîneur de Cruz Azul, Ricardo « Tuca » Ferretti, sent l’esprit de Messi et a donné sa propre prédiction pour la suite.

« Il adore le football », a déclaré Ferretti aux journalistes. « Messi adore ça. S’il en avait déjà marre, il ne serait pas venu ici. Il est venu ici pour promouvoir le sport, oui. Mais il ne peut pas venir ici et gâcher en quelque sorte toutes les expériences qu’il a eues auparavant. Il est ici parce qu’il est toujours passionné par le football. «

Et la façon dont la passion se manifeste pour Messi, ce n’est pas en la décrivant, mais en la faisant.

Tous les sports américains ont un élément de showbiz à leur sujet, mais Messi est un pur animal sportif. S’il doit être le genre de changeur de jeu que tant d’espoirs, il dominera les jeux, sans en parler.

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur de la newsletter FOX Sports Insider. Suivez-le sur Twitter @ MRogersFOX et abonnez-vous à la newsletter quotidienne .