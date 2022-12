La clé de la France pour une autre Coupe du monde est de garder un camp heureux

DOHA, Qatar – L’entraîneur de la France, Didier Deschamps, a parfaitement résumé pourquoi il est si important d’avoir une équipe heureuse d’être ensemble, de travailler dur et de passer autant de temps ensemble : “Vous ne gagnerez pas de matchs parce que vous avez un camp, mais vous pouvez perdre des matchs si vous n’en avez pas.”

Après tout, les succès et les échecs d’une équipe dans une grande compétition comme la Coupe du monde sont souvent liés aux aspects hors terrain et en ont les conséquences.



Par exemple, les joueurs belges avaient plusieurs tensions interpersonnelles latentes dans leur vestiaire et ils se débattaient sur le terrain. Maintenant, ils rentrent chez eux. Pendant ce temps, la France a l’harmonie dans son camp, ce que les champions en titre savent que ce n’est pas facile à réaliser. Lors de l’Euro 2020 reprogrammé, qui s’est déroulé dans 11 villes hôtes à travers l’Europe à l’été 2021, la France a eu du mal à trouver la bonne unité et la cohésion. Avec tous leurs matchs de groupe se déroulant en Hongrie, ils sont restés dans le centre-ville de Budapest, ce qui ne leur a laissé nulle part où aller : ils n’avaient que peu ou pas d’espace extérieur et aucun moyen d’échapper vraiment à la foule.

C’est l’expérience inverse à Doha. À l’intérieur de leur luxueux hôtel, l’Al-Messila Resort, on a parfois l’impression d’être dans un grand camp de vacances. Une fois le football (que ce soit l’entraînement ou les matchs) et le travail acharné terminés, les joueurs de Deschamps sont comme 24 potes qui se retrouvent.

La musique est toujours forte dans la salle de jeux qu’ils ont à leur disposition. Le milieu de terrain Youssouf Fofana et l’attaquant Antoine Griezmann sont les deux DJ dévoués de l’équipe, faisant tout exploser, du hip hop français au reggaeton, et démontrant leurs goûts éclectiques. S’ils laissaient le défenseur Benjamin Pavard prendre le relais, il y aurait beaucoup de classiques français comme le chanteur des années 80 Daniel Balavoine — le défenseur du Bayern Munich connaît toutes ses chansons comme “L’Aziza« par cœur. Kylian Mbappé est un grand fan de »Essence” par le rappeur parisien Tiakola à chaque fois qu’il a un tour.

Kylian Mbappe espère mener la France à répéter le titre de Coupe du monde. FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Indépendamment de leurs préférences individuelles, Les Bleus ont déjà leur hymne du tournoi. Après l’impressionnante victoire 2-1 contre le Danemark lors du deuxième match de la phase de groupes, ils ont célébré dans leur vestiaire en chantant et en sautant sur l’air de danse emblématique “Freed from Desire” de Gala. Olivier Giroud était debout sur la table avec Pavard et Wesley Fofana, tandis que le reste de l’équipe jetait de l’eau et des vêtements partout autour d’eux.

Des moments comme ça sont spéciaux. Ils viennent naturellement dans ce groupe et ils comptent beaucoup pour leur unité. Ce qui compte aussi beaucoup, c’est qui gagnera la prochaine partie de Uno, de poker ou de Ludo King (un jeu de société en ligne). Le jeu de cartes Uno est très populaire parmi les jeunes joueurs. Ils sont tous assis autour de la table rectangulaire – des gars comme William Saliba, Aurélien Tchouameni, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Matteo Guendouzi, Axel Disasi et Eduardo Camavinga – et peuvent jouer pendant des heures. Vous pouvez trouver une table de billard, un baby-foot, des téléviseurs pour regarder les autres jeux également dans la salle de jeux, mais les jeux de cartes ont été une distraction bienvenue.

Il y a aussi un piano et Disasi, le jeune défenseur de l’AS Monaco venu remplacer le blessé Presnel Kimpembe n’ayant jamais été appelé en équipe senior avant ce Mondial, a impressionné ses coéquipiers par son talent. Le joueur de 24 ans a appris à jouer pendant le confinement et a donné quelques leçons de base à Camavinga et Tchouameni, qui ont aimé acquérir une nouvelle compétence.

En ce qui concerne les arrangements de couchage, chaque joueur dispose d’une chambre individuelle avec une grande affiche d’eux-mêmes et de leur nom sur la porte. Ils ont même reçu un oreiller avec leur nom dessus lorsque l’équipe s’est enregistrée à l’hôtel. Les joueurs ont des chaînes de télévision françaises dans leur chambre, mais disposent également d’une chaîne dédiée aux clips de leurs prochains adversaires afin qu’ils puissent regarder et étudier en dehors de l’entraînement.

La France fait partie des favoris pour remporter la Coupe du monde. Stefan Matzke – sampics/Corbis via Getty Images

Les jeux de FIFA 22 sur Playstation 5 sont également très disputés. Il y a aussi quelques séries télévisées qui font le tour, comme le spin-off de Game of Thrones “House of the Dragon” pour garder les choses divertissantes, mais les joueurs ne se sont pas contentés de socialiser entre eux. Deschamps a organisé des visites familiales pour son équipe, aménageant même des créneaux horaires pour garder leurs journées et la préparation du match sur la bonne voie. Il y avait aussi une soirée barbecue sur la grande terrasse à l’extérieur de leur hôtel, que les joueurs ont vraiment appréciée.

Pour se divertir pendant les longues journées d’entraînement, ils ont créé leur propre divertissement. Certains ont ce nouveau jeu à la fin des séances au stade Al Saad, à seulement 5 km du Al-Messila Resort. La règle est simple : la balle est placée sur la ligne à côté de la surface de réparation de 16 mètres et vous devez frapper la balle avec le bon poids pour la faire entrer dans le quadrant autour du drapeau de coin. C’est leur version du foot-golf (le jeu hybride du football et du golf) et sans surprise, Mbappe est le maître. Le poids sur son toucher est souvent parfait.

Griezmann est plutôt bon aussi, mais si vous perdez ? Eh bien, vous devez servir le dîner aux autres joueurs qui ont gagné la partie. Tchouameni a perdu l’autre jour, mais n’a pas encore effectué son forfait !

Dans le vestiaire avant et après les matchs, la dynamique n’est pas très différente. Les joueurs ont tendance à être assis en groupes en fonction de leurs positions. Upamecano et Konate, qui sont comme des frères dans la vie et se connaissent depuis des années, sont côte à côte. Il en va de même pour le trio Adrien Rabiot, Mbappe et Marcus Thuram, ou pour Ousmane Dembele et Griezmann, alors que les trois gardiens (Hugo Lloris, Steve Mandanda et Alphonse Areola) sont toujours réunis d’un côté de la salle.

Jusqu’ici dans cette Coupe du monde, l’ambiance au sein du camp français a été fantastique. Deschamps est généralement un maître dans la constitution d’équipes, même s’il reconnaîtra qu’il s’est trompé lors des derniers Euros. Mais il a appris de ce qui s’est mal passé là-bas et a cultivé une atmosphère beaucoup plus favorable au Qatar.

La seule chose qui leur a été difficile en dehors du terrain ? La peur des chats de Dembele. L’attaquant barcelonais n’est pas seulement un peu effrayé, mais complètement terrifié et quand les joueurs mangent sur la terrasse de leur hôtel, il y a toujours quelques chats sauvages qui errent à la recherche de nourriture, ce qui le fait flipper ! Tout le monde rit juste pendant qu’ils finissent leurs repas, un peu d’humour qui lie davantage ce groupe.

Après une performance décente en phase de groupes, ils affronteront la Pologne dimanche avec une place en quart de finale en jeu. Attendez-vous à ce que cette équipe reste unie alors qu’elle reste sur la cible de son objectif ultime : être le premier pays à remporter des Coupes du monde consécutives depuis que le Brésil l’a fait en 1958 et 1962.