LA clé de ciblage Heat starter en agence libre

Avec leur saison terminée, les Lakers de Los Angeles pourraient envisager de signer un partant clé de Miami Heat cette intersaison.

Les Lakers de Los Angeles se sont battus autant qu’ils le pouvaient contre les Nuggets de Denver lors de la finale de la Conférence Ouest, mais cela n’a pas suffi car ils ont été balayés en quatre matchs. Maintenant, les Lakers ont beaucoup à comprendre cette intersaison. LeBron James reviendra-t-il pour la saison 2023-24 ? Peuvent-ils re-signer Austin Reaves ?

Un directeur général de la Conférence de l’Ouest a déclaré à Sean Deveney de Heavy.com un agent libre potentiel que les Lakers pourraient cibler est le garde des Miami Heat Gabe Vincent.

« Gabe Vincent de Miami, il est un agent libre et pourrait être eu à un nombre décent », a déclaré le directeur général. « Il est difficile de déterminer où il se classe en tant que tireur, et le Heat pourrait faire tout son possible pour le garder, mais il est le genre de forme dont ils ont besoin là-bas à Los Angeles. »

Les Lakers signent-ils l’un des meilleurs joueurs des séries éliminatoires de la NBA de cette année ?

Vincent en est à sa quatrième année avec le Heat après avoir signé avec l’équipe en tant qu’agent libre non repêché de l’UC Santa Barbara. Au cours de quatre saisons régulières, Vincent a récolté en moyenne 7,7 points, 2,3 passes décisives et 1,7 rebonds, tout en affichant un pourcentage de buts sur le terrain de 39,9 et un pourcentage de trois points de 33,9.

Mais dans cette série éliminatoire, Vincent est devenu l’un des joueurs les plus fiables du Heat. Dans le troisième match de la finale de la Conférence de l’Est contre les Celtics de Boston, Vincent a marqué un sommet d’équipe de 29 points tout en effectuant 11 tentatives de placement sur 14 et 6 sur 9 tirs à trois points dans la victoire 128-102. Il a raté le cinquième match de cette série en raison d’une entorse à la cheville gauche.

Au cours de 16 matchs éliminatoires (qui étaient tous des départs), Vincent a récolté en moyenne 13,3 points, 3,9 passes décisives et 1,8 rebonds tout en tirant à 40,9% depuis le terrain et à 38,2% depuis la ligne des trois points.

Chaque fois que la série éliminatoire du Heat touchera à sa fin, ils devront se concentrer sur la rétention de nombreux joueurs prêts à devenir des agents libres. Le Heat pourra-t-il re-signer Vincent, ou risquent-ils de le perdre en signant avec une autre équipe comme les Lakers ?