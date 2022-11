La clause dérogatoire — qu’est-ce que c’est, pourquoi elle a été utilisée et ce qui se passe ensuite

Ceci est un extrait de Minority Report, un bulletin hebdomadaire sur la politique fédérale. Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur ici.

La décision du premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, d’invoquer la clause dérogatoire pour la deuxième fois a suscité un débat public qui va droit au cœur de la Constitution.

Au centre de ce débat est de savoir si l’on peut encore dire que la Charte des droits et libertés existe dans la pratique alors que certains premiers ministres semblent désireux de normaliser l’utilisation de l’article 33 de la Charte, qui permet aux gouvernements de passer temporairement outre d’autres articles de ce document.

L’opposition néo-démocrate en Ontario, les néo-démocrates à Ottawa et le gouvernement libéral fédéral ont tous crié au scandale, affirmant que l’utilisation de la clause dérogatoire bafoue les droits des Canadiens.

« Les Canadiens eux-mêmes devraient être extrêmement inquiets du fait que les gouvernements provinciaux utilisent de manière préventive la clause dérogatoire pour suspendre leurs droits et libertés fondamentaux », a déclaré vendredi le Premier ministre Justin Trudeau.

“La Charte des droits et libertés ne peut pas devenir une suggestion. L’indignation que nous voyons à travers le pays en ce moment … Je pense que c’est un moment pour tous les Canadiens de réfléchir.”

Voici un aperçu de la clause nonobstant, comment elle a vu le jour et comment elle est utilisée maintenant.

Trudeau a parlé à Ford de l'utilisation de la clause nonobstant Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu'il avait demandé au premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, de ne pas invoquer la clause dérogatoire de manière préventive.

Qu’est-ce que la clause nonobstant?

La clause nonobstant, ou l’article 33 de la charte, donne aux parlements du Canada le pouvoir de passer outre certaines parties de la charte pour des mandats de cinq ans lorsqu’ils adoptent des lois.

La clause ne peut supplanter que certains articles de la charte – y compris l’article 2 et les articles 7 à 15, qui traitent des libertés fondamentales, des droits légaux et des droits à l’égalité – mais ne peut pas être utilisée pour outrepasser les droits démocratiques.

Une fois invoqué, l’article 33 empêche tout contrôle judiciaire de la législation en question. Après cinq ans, la clause cesse d’avoir effet — à moins qu’elle ne soit réédictée.

Pourquoi l’avons-nous ?

Au début des années 1980, le gouvernement libéral de Pierre Trudeau voulait que le Canada ait sa propre constitution avec une déclaration des droits enchâssée. Mais les négociations ont été bloquées par crainte que la Charte des droits proposée ne soit trop puissante.

« Il y avait un certain nombre de personnes, dont plusieurs premiers ministres provinciaux à l’époque, qui craignaient que cela ne perturbe l’équilibre des pouvoirs entre les gouvernements fédéral et provinciaux et ne donne trop de pouvoir aux tribunaux », a déclaré Carissima Mathen. , professeur de droit à l’Université d’Ottawa.

“Un certain nombre de premiers ministres ont fait valoir qu’il devrait y avoir … une sorte d’échappatoire à certains droits de la Charte.”

Afin de s’assurer que les parlements fédéral et provinciaux maintiennent leur suprématie sur les tribunaux, la clause a été incluse dans la charte, accompagnée de certaines attentes quant à son utilisation.

“Il était destiné à l’époque à être utilisé dans les circonstances les plus inhabituelles”, a déclaré Wally Oppal, ancien procureur général de la Colombie-Britannique et juge à la Cour suprême provinciale et à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique.

“La raison pour laquelle je dis cela, c’est parce que vous violez les droits des personnes, violez les termes de la loi suprême du pays. Et si vous allez le faire, alors cela ne devrait être fait que dans les circonstances les plus inhabituelles et les plus atténuantes. “

Pourquoi le gouvernement Ford a-t-il invoqué la clause?

Le gouvernement Ford est engagé dans un différend avec le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) au sujet de la demande du syndicat d’une augmentation de salaire annuelle de 11,7 % pour 55 000 aides-enseignants, éducateurs de la petite enfance, concierges et adjoints administratifs.

Le syndicat affirme avoir réduit sa proposition salariale de plus de moitié dans une contre-offre qu’il a présentée au gouvernement la semaine dernière, et a également pris des mesures “substantielles” dans d’autres domaines. Le gouvernement provincial a déclaré qu’il ne négocierait pas à moins que le SCFP n’annule une grève prévue.

Le syndicat affirme que, de 2012 à 2021, les salaires des travailleurs de l’éducation ont augmenté d’environ 8,5 % tandis que l’inflation en Ontario a augmenté de 17,8 %, ce qui signifie que les travailleurs ont subi une importante réduction de salaire au cours de cette période.

Le gouvernement a offert des augmentations de 2 % par an pour les travailleurs gagnant moins de 40 000 $ et de 1,25 % pour tous les autres. Le SCFP a rejeté l’offre et les pourparlers ont échoué. Vendredi, des milliers de travailleurs de l’éducation à travers la province ont fait le piquet de grève pour le premier jour d’un débrayage indéfini.

L’Ontario a présenté une loi de retour au travail imposant une entente de quatre ans accordant des augmentations annuelles de 2,5 % aux travailleurs gagnant moins de 43 000 $ et de 1,5 % à tous les autres.

En présentant ce projet de loi, le gouvernement Ford a invoqué la clause nonobstant.

Le gouvernement Ford a-t-il bien utilisé la clause?

C’est un sujet de débat.

Lametti a décrit cette semaine l’utilisation de la clause par l’Ontario comme « préventive ».

“C’était censé être un dernier mot pour qu’une législature exerce sa souveraineté parlementaire”, a-t-il déclaré. « S’il est utilisé au début, cela sape la démocratie canadienne et signifie que la charte n’existe pas.

Sur ce point, les experts qui ont parlé à CBC ont déclaré qu’ils étaient d’accord pour dire que la clause était utilisée de manière préventive – mais cela ne signifie pas que la Charte des droits a cessé d’exister.

« Je considère que cette utilisation est prématurée. Je considère que c’est inopportun. Mais je ne nie pas la légitimité de l’utilisation de la clause dérogatoire, et je ne nie certainement pas la constitutionnalité de l’utilisation de cette clause », a déclaré Benoit Pelletier, professeur de droit à l’Université d’Ottawa et ancien ministre des Affaires intergouvernementales du gouvernement québécois de Jean Charest.

"L'utilisation préventive de la clause nonobstant est anti-démocratique": le ministre de la Justice Le ministre de la Justice David Lametti discute de l'utilisation par l'Ontario de la clause nonobstant dans son différend avec les travailleurs de l'éducation de l'Ontario.

Geoffrey Sigalet, directeur du Centre de droit constitutionnel de l’UBC, a déclaré à CBC News qu’il n’était pas du tout surpris que le gouvernement Ford ait choisi de déployer la clause si tôt dans son différend avec le SCFP.

« Je pense qu’il n’y a pas nécessairement de problème constitutionnel à ce que la législature de l’Ontario invoque la clause nonobstant dans le contexte d’une politique où elle a une vision potentiellement différente de ce que signifient les droits garantis par la Charte, dans ce contexte, que ce que la Cour suprême aurait pu décider », il a dit.

Que signifie l’utilisation de la clause par Ford à l’avenir ?

L’utilisation répétée de la clause au cours des dernières années laisse présager qu’elle pourrait devenir un outil banal pour les gouvernements.

En juin 2021, l’Ontario a invoqué la clause pour la première fois dans l’histoire de la province pour limiter le financement électoral par des tiers. Le gouvernement Ford a menacé de l’utiliser en 2018 pour maintenir son plan de réduction du nombre de sièges au conseil municipal de Toronto, avant que les tribunaux ne se rangent du côté de son gouvernement.

Le gouvernement de François Legault au Québec a invoqué de manière préventive la clause dérogatoire pour appuyer le projet de loi 21 – qui interdit le port de symboles religieux par les travailleurs du secteur public – et le projet de loi 96, la nouvelle loi linguistique du gouvernement.

Des experts ont déclaré à CBC News que les Canadiens devraient s’attendre à voir les gouvernements utiliser à nouveau la clause.

“Une fois que vous avez enfreint cette norme, une fois que vous avez traversé ce pont et que vous regardez quelles sont les conséquences politiques, et si les conséquences politiques ne semblent pas être très fortes pour le gouvernement, alors malheureusement, je pense que ce que vous commencez à voir est une tentation de l’utiliser », a déclaré Mathen.

La clause peut-elle être supprimée ?

L’Association canadienne des libertés civiles a déclaré à CBC News qu’elle souhaitait que la clause soit abandonnée.

“La clause nonobstant doit être abrogée pour protéger les droits fondamentaux de tous, qu’il s’agisse du droit des personnes à manifester et à la dissidence, du droit des personnes à demander des conditions de travail décentes, du droit des personnes à l’égalité, », a déclaré Noa Mendelsohn Aviv, directrice exécutive de l’ACLC.

L’abrogation est peu probable, selon les experts, car elle nécessiterait le consentement des provinces à un amendement constitutionnel. Aucun gouvernement n’est impatient de rouvrir la Constitution et il est peu probable que les provinces renoncent à l’influence que leur donne la clause dérogatoire.

“Il n’y a aucun moyen que les provinces acceptent cela. Pourquoi accepteraient-elles leur seul outil pour résister à l’activisme judiciaire?” dit Sigalet. “Ça ne va pas arriver.”