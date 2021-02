La clause de sortie de Liverpool de Jurgen Klopp et sa pertinence au milieu des récentes rumeurs d’abandon

L’avenir à long terme de Jurgen Klopp à Liverpool a été remis en question ces dernières semaines.

Suite à la défaite de son équipe en Premier League par Leicester City, des rumeurs folles ont émergé d’un problème entre les joueurs et prétend que l’Allemand est sur le point de sortir.

Klopp a rapidement et clairement arrêté les rumeurs dans leur élan, confirmant qu’il n’avait pas l’intention de quitter Liverpool de si tôt.

« Ai-je eu le sac ou suis-je parti seul? Je n’ai pas besoin d’une pause », a déclaré Klopp.

« En privé, nous avons eu une période difficile, c’était déjà beaucoup plus long et nous nous en occupons toujours en famille à 100%. »

En réponse à une bannière de soutien à Klopp qui a été dévoilée à l’extérieur d’Anfield cette semaine, il a ajouté: « J’ai entendu parler des deux [the banner and the rumours].

« La bannière était belle, je n’ai pas le sentiment d’avoir besoin d’un soutien particulier en ce moment mais c’est sympa. Je n’ai pas besoin de pause.

« Je suis plein d’énergie, honnêtement. Je vois un défi intéressant. Nous allons le trier en jouant au football, nous allons le trier en combattant avec tout ce que nous avons. C’est le plan.