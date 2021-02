Thomas Tuchel se verra proposer une prolongation de contrat par Chelsea – mais seulement s’il maintient le club en Ligue des champions.

Cela fait partie d’une série d’objectifs de performance qui auraient été inclus dans le contrat de Tuchel après avoir pris la tête des Bleus la semaine dernière.

Chelsea se rendra pour affronter Tottenham jeudi lors du troisième match de Tuchel après avoir remplacé Frank Lampard, limogé.

C’est un match énorme pour les quatre meilleurs buts des deux clubs, avec les Spurs et Chelsea à égalité de points aux sixième et septième places respectivement, ayant tous deux dominé le tableau plus tôt dans la saison.

Pour Tuchel, la qualification en Ligue des champions est un must – notamment parce qu’une prolongation de son contrat actuel de 18 mois en dépend.

C’est selon un rapport du Daily Mail, qui indique que l’un des objectifs de Tuchel est de maintenir Chelsea dans les meilleures compétitions de clubs d’Europe pour les deux prochaines saisons.

La publication indique que cela fait partie d’un mouvement de Chelsea vers des contrats incitatifs, dans le but d’éviter les énormes paiements de rémunération que le club a versés aux managers dans le passé.

Depuis que le propriétaire Roman Abramovich a acheté le club en 2003, Chelsea a payé 110 millions de livres sterling aux managers limogés.