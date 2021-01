ZURICH: Le Lauberhorn de ce week-end, la plus longue course de ski alpin de la Coupe du monde FIS, a été annulée après que les officiels suisses aient fait craindre un coronavirus variante se répandait dans la ville de Wengen après avoir été amenée par un touriste britannique.

En plus de la course de descente masculine de 4,3 km (2,7 milles) de samedi au-dessus de la ville, d’autres épreuves de descente et de slalom prévues ont également été annulées après COVID-19[feminine les tests à Wengen ont montré 60 infections, contre pratiquement aucune avant la mi-décembre.

« L’objectif était d’empêcher le virus de circuler de manière incontrôlée pendant les courses du Lauberhorn et de mettre ainsi en danger les athlètes et officiels participants ainsi que la population locale et donc la poursuite de la saison de ski d’hiver à Wengen », ont déclaré les organisateurs de la course.

Traditionnellement, des foules de 35 000 personnes assistent à la course télévisée du Lauberhorn, que la Suisse utilise pour mettre en valeur des panoramas à couper le souffle, notamment les montagnes de l’Eiger, de Moench et de la Jungfrau qui culminent à 4 100 mètres.

Linda Nartey, le médecin cantonal de Berne, a déclaré mardi lors d’une conférence de presse que les traceurs de contact travaillaient «sept jours sur sept, jour et nuit» pour cartographier la propagation de Wengen, mais l’effort n’avait pas encore abouti à un ralentissement des infections de la Variante du virus britannique dans la communauté.

«Nous pourrions retracer tous, ou presque tous les cas, à une seule personne qui s’est rendue à Wengen depuis la Grande-Bretagne», a déclaré Nartey. «Entre-temps, les infections se sont propagées très rapidement aux travailleurs de Wengen.»

Nartey a déclaré que le touriste britannique aurait dû être mis en quarantaine forcée, mais ne l’a pas fait et n’a été isolé du reste de la communauté qu’après un test positif. Le touriste est finalement entré en quarantaine.

Alors que les autorités bernoises ont demandé aux habitants de rester chez eux et de maintenir leur distance sociale, les domaines skiables de la région, comme la plupart des stations suisses, restent ouverts.

«Oui, nous sommes ouverts», lit-on sur le site touristique de Wengen, annonçant que les domaines skiables de la Kleine Scheidegg et du Maennlichen, où commence la course du Lauberhorn, accueillent toujours les visiteurs.

La Suisse a permis aux stations de ski de rester ouvertes, contrairement à l’Italie, à la France, à l’Autriche et à l’Allemagne, car elle cherche à équilibrer les considérations de santé avec les efforts de protection de son économie.

La Suisse a enregistré 127 infections causées par des variantes du coronavirus , la plupart de Grande-Bretagne mais quelques-uns d’Afrique du Sud.