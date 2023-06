La classe St.Stephen’s de 1963 a organisé sa 60e réunion à Streator – Shaw Local

La 60e réunion de classe de la classe de 1963 de l’école St. Stephen’s a eu lieu le 23 juin au Pines in Streator.

Les présidentes étaient Joanne (Rowatt) Naughton et Patti (Novotney) Rhynes. Joanie (Ftacek) Miller a donné l’invocation. Carole (Majerchin) Reed a fourni les décorations florales.

Un dîner a été apprécié par les 23 membres et leurs conjoints. Des souvenirs ont été partagés et discuter du coût des articles d’il y a 60 ans a fait une soirée amusante et agréable.

Des prix ont été décernés à Pat (Creamean) Hawthorne pour la première réservation. Steve Matsko a remporté le prix du meilleur souvenir de 1963.