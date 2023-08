La classe ouvrière d’Hollywood se tourne vers des fonds à but non lucratif pour joindre les deux bouts pendant la grève

Shawn Batey transpirait sous le soleil d’août lors du 100e jour de grève des écrivains, brandissant sa pancarte « IATSE Solidarity » sur la ligne de piquetage devant les bureaux de Netflix à New York, mais elle était heureuse d’être là.

Assistant accessoiriste et réalisateur de documentaires, Batey est membre de l’Alliance internationale des employés de scène de théâtre, le syndicat qui représente la plupart des membres de l’équipe hollywoodienne, et a récemment travaillé sur « Pose » et « Poupée russe ». Mais depuis que la grève des écrivains a commencé en mai et que les acteurs les ont rejoints le 14 juillet, Batey a eu du mal à couvrir ses dépenses – elle a donc demandé de l’aide au fonds d’urgence du Entertainment Community Fund.

« Ils disent de postuler lorsque vous êtes à un point critique », a déclaré Batey, ajoutant qu’elle devait montrer sa carte syndicale, son salaire et, dans son cas, qu’elle avait travaillé comme membre du syndicat pendant un certain nombre d’années. d’années. La candidature est longue, mais elle a déclaré : « Cela vaut vraiment la peine pour les gens de postuler. Soyez juste patient.

Batey – qui a utilisé sa subvention pour payer son loyer, ses factures de téléphone et d’électricité, ainsi que d’autres dépenses – est l’une des 2 600 travailleurs du cinéma ou de la télévision que le Entertainment Community Fund a aidés pendant ces grèves, en leur accordant 5,4 millions de dollars au 25 août. Le fonds, anciennement connu sous le nom de The Actors Fund, est l’une des nombreuses organisations à but non lucratif qui soutiennent depuis longtemps les travailleurs qui font fonctionner l’industrie du divertissement, mais qui étaient essentiellement des travailleurs de chantier bien avant que le terme ne soit inventé. Cela inclut les travailleurs syndiqués et non syndiqués, ceux en grève ainsi que ceux qui ont perdu leur emploi à cause de cela.

Le fonds a reçu le plus de demandes d’aide de la part de Californie, suivi d’Atlanta et de New York. Jusqu’à présent, il a collecté 7,6 millions de dollars et accorde environ 500 000 dollars par semaine. Pour l’instant, il accorde des subventions ponctuelles allant jusqu’à 2 000 $ pour les individus ou 3 000 $ pour les familles.

« Il y a beaucoup d’artisans, de costumiers, de maquilleurs, de menuisiers qui construisent les décors, de peintres, d’électriciens », a déclaré Tom Exton, directeur de l’avancement du Entertainment Community Fund. Il a déclaré que le fonds avait soutenu les membres de l’industrie lors de nombreuses crises précédentes, notamment l’épidémie de sida et la crise financière, et qu’il continuerait à collecter des fonds pour fournir de l’aide si nécessaire.

Une autre organisation caritative créée il y a plus de 100 ans pour aider les travailleurs du divertissement à traverser des périodes difficiles, le Motion Picture & Television Fund, aide à gérer les fonds de certains syndicats pour fournir une aide d’urgence spécifiquement à leurs membres. Il a refusé de divulguer le montant du soutien financier qu’il a reçu de ces syndicats. Le fonds fournit également un soutien financier et des conseils aux travailleurs non affiliés et offre un logement aux vétérans de l’industrie de plus de 70 ans.

Bob Beitcher, son président-directeur général, a déclaré que bon nombre des travailleurs du divertissement les moins bien payés ont peu d’économies ou de réserves à la suite de la pandémie. Les programmes et protections fédéraux, comme les moratoires sur les expulsions qui ont contribué à maintenir à flot les travailleurs du divertissement et bien d’autres pendant les fermetures dues au COVID-19, n’existent pas non plus aujourd’hui.

« Ils perdent leur maison. Ils perdent leurs voitures et leurs camions. Ils perdent leur assurance maladie », a déclaré Beitcher. « Et c’est assez horrible. »

Des acteurs et des écrivains en grève ont accusé les studios de prolonger délibérément la grève afin de leur faire perdre leurs maisons.

MPTF reçoit 200 appels par jour, contre 20 par jour avant la grève. Plus de 80 % des appelants sont des travailleurs « en dessous de la ligne », c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’acteurs, d’écrivains, de réalisateurs ou de producteurs. Ils ont traité 1 000 demandes d’aide financière jusqu’à fin juillet, a indiqué le fonds, les demandeurs attendant en moyenne deux semaines pour que l’argent soit distribué.

Beitcher a appelé à un plus grand soutien de la part des membres de l’industrie, dans une lettre ouverte du 17 août, déclarant : « En tant que communauté, nous n’en faisons pas assez pour soutenir les dizaines de milliers de membres d’équipage et d’autres qui vivent d’un salaire à l’autre et dépendent de cela. l’industrie pour leur gagne-pain. Ils sont devenus les victimes oubliées de ces frappes, négligées par les médias.»

MPTF a déclaré avoir collecté 1,5 million de dollars depuis la publication de la lettre.

La Fondation SAG-AFTRA, une organisation à but non lucratif dont la mission est de soutenir les membres du syndicat des acteurs, a rapidement collecté 15 millions de dollars grâce aux dons d’un million de dollars de Jennifer Lopez et Ben Affleck, Oprah Winfrey et Julia Roberts au cours des trois premières semaines de la grève des acteurs. D’autres dons d’un million de dollars provenaient de George et Amal Clooney, Luciana et Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Hugh Jackman et Deborra-Lee Furness, Dwayne Johnson, Nicole Kidman, Ryan Reynolds et Blake Lively, Arnold Schwarzenegger et Meryl Streep.

Cyd Wilson, directrice exécutive de la fondation, a déclaré qu’elle s’adressait aux meilleurs talents : même les plus grandes stars ont besoin d’une armée de petits acteurs, dont beaucoup vivent d’un salaire à l’autre, pour réaliser leurs films et émissions de télévision.

« Ce sont les gens que nous allons le plus aider, parce que ce sont ceux qui vont le plus souffrir », a-t-elle déclaré.

La fondation soutient exclusivement les 160 000 membres du syndicat et 86 % de ces artistes ne gagnent pas suffisamment de travail en un an pour pouvoir prétendre à l’assurance maladie, a déclaré Wilson.

«Ils sont serveuses, ils font barman, ils travaillent dans la restauration, ils conduisent Uber, ils font du babysitting, ils promènent leur chien, ils gardent la maison. Ils ont tous ces emplois secondaires pour pouvoir survivre », a-t-elle déclaré.

À mesure que la grève se poursuit, les caisses s’attendent à ce que de plus en plus de membres du syndicat perdent leur assurance maladie parce qu’ils n’auront pas travaillé suffisamment d’heures pour rester éligibles. Un petit groupe composé principalement de showrunners a décidé de collecter des fonds spécifiquement pour couvrir les soins de santé des membres de l’équipage et a créé un fonds avec le MPTF.

« C’est une chose pour nous de sacrifier notre propre quotidien pour notre plus grand bien, mais de voir notre syndicat frère et sœur se tenir à nos côtés ? a déclaré l’acteur et écrivain Andrea Savage. « Nous nous sommes simplement réunis et avons dit : « Comment pouvons-nous montrer que nous sommes là pour eux ? Et aussi vraiment joindre le geste à la parole et faire quelque chose de concret ? »

Mercredi, les animateurs de talk-show Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Seth Meyers et John Oliver ont lancé le podcast « Strike Force Five », les bénéfices de la diffusion limitée étant reversés aux scénaristes et à l’équipe de leurs émissions de télévision. Mint Mobile et le fabricant d’alcool haut de gamme Diageo se sont inscrits en tant que sponsors principaux.

Savage, ainsi que d’autres acteurs comme la créatrice de « Girls » Lena Dunham et la star de « Black Monday » Paul Scheer, ont commencé à parler sur des groupes WhatsApp, puis se sont rencontrés sur Zoom et ont finalement fondé l’Union Solidarity Coalition. Jusqu’à présent, ils ont collecté 315 000 $, en partie grâce à un spectacle-bénéfice à Los Angeles le 15 juillet, qui a été versé au fonds MPTF (Savage a déclaré qu’elle et Scheer avaient couvert le coût des toilettes portables).

L’écrivain Liz Benjamin a contribué à l’organisation d’une première vente aux enchères, qui comprenait un vase en céramique réalisé par Seth Rogen et une robe bleue portée par Abbi Jacobson dans la série « Broad City », récoltant plus de 8 600 $. Une deuxième vente aux enchères s’ouvre mi-septembre sur eBay.

Batey dit qu’elle essaie toujours de trouver comment joindre les deux bouts en septembre et pour le reste de la grève. Elle réfléchit à d’autres domaines où ses compétences pourraient être appliquées et à la possibilité de trouver un emploi temporaire en dehors de son domaine. En attendant, elle soutient les écrivains et acteurs en grève.

« C’est une question de dignité et de défense de soi », a-t-elle déclaré. « Donc, si cela signifie que nous devons prendre un coup maintenant pour la plus grande cause, cela en vaut la peine. »

Thalia Beaty, Associated Press

