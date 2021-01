Julia Kuo pour Vox

Anne Helen Petersen, dans une chronique mensuelle, explore comment la classe moyenne américaine évolue.

Que signifie être classe moyenne en Amérique aujourd’hui? Tant et si très, très peu.

Il y a 40 ans, le terme «classe moyenne» désignait les Américains qui avaient réussi à obtenir une version du rêve américain: un revenu régulier d’un ou deux salariés, un logement et une sécurité pour l’avenir. Cela signifiait la possibilité de sauvegarder et d’acquérir des actifs. Maintenant, cela signifie principalement la possibilité de mettre vos factures sur le paiement automatique et le service de la dette. La stabilité qui caractérisait autrefois la classe moyenne, qui en faisait un échelon si convoité et ambitieux de l’existence américaine, a été évidée.

Chaque mois, la chroniqueuse Anne Helen Petersen examine une facette différente de notre classe moyenne creuse, comme les causes du creux comme les prêts étudiants et la hausse des frais de garde d’enfants, et comment la race et l’identité se croisent avec l’expérience de la classe moyenne.

