La promotion 2011 du lycée La Salle-Pérou organisera sa réunion de classe le samedi 15 juillet.

La réunion comprendra une visite du lycée à 14 heures, suivie d’un rassemblement au Fire on Fifth à Westclox, 300 Fifth St., Pérou.

Toute personne participante doit confirmer sa présence avant le vendredi 16 juin à [email protected].