La classe de vêtements de l’école secondaire communautaire Minooka s’associe à l’école élémentaire NB Galloway pour créer des monstres conçus par les élèves – Shaw Local

MINOOKA – La classe de construction de vêtements 1 de Mme Julie Ziel à l’école secondaire communautaire Minooka a eu l’idée de se connecter avec l’école élémentaire NB Galloway après leur unité de couture à la main. La classe a travaillé avec la classe de maternelle de Miss Christina Duris qui a colorié des modèles de monstres. Ils ont également travaillé avec la classe de 2e année de Mme Kelli Williams qui a créé un monstre et a écrit une histoire à ce sujet. Les élèves du MCHS ont utilisé leurs nouvelles compétences en couture pour créer les monstres.

Il s’agissait d’un projet facultatif pour les étudiants du MCHS qui n’avaient pas reçu de note pour le projet, mais qui souhaitaient faire partie de la collaboration et donner de leur temps pour le faire. Plus de 40 étudiants ont participé. “J’ai pensé qu’il pourrait être amusant de voir si les élèves pouvaient mettre leurs compétences en couture à l’épreuve et répandre un peu de joie dans le processus !” dit Ziel.

Les lycéens ont pu livrer personnellement les monstres aux élèves du primaire. Les élèves de deuxième année ont reçu leurs monstres et ont lu un livre au lycéen, et lorsque les élèves de la maternelle ont reçu leurs monstres, ils se sont fait lire un livre par le lycéen. “Les petits visages d’étonnement et d’excitation étaient inestimables et les conversations entre eux étaient réconfortantes et hilarantes”, a déclaré Ziel.

Ziel a poursuivi: «Non seulement les compétences en couture de mes élèves ont brillé, mais elles ont également créé un souvenir qui durera toute une vie. Nous avons reçu des notes de remerciement des élèves de deuxième année qui pratiquaient leurs compétences en rédaction de lettres. C’était cool de voir le projet boucler la boucle et de permettre aux élèves de CE2 de montrer leurs compétences en écriture tout comme les élèves du secondaire ont montré leurs compétences en couture ! »