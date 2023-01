La classe de signature internationale des Pirates est dirigée par le lanceur espoir coréen Jun-Seok Shim

PITTSBURGH – Il y a quelques années, la réputation de Jun-Seok Shim en tant que jeune lanceur de lycée en Corée du Sud a piqué l’intérêt des Pirates. Lorsque les officiels de l’équipe ont finalement pu le voir lancer en personne, ils ont fait de la signature de Shim une priorité absolue.

Dimanche, Shim, classé deuxième meilleur lanceur et espoir n ° 10 sur le marché international par MLB Pipeline, faisait partie des 22 joueurs acquis par les Pirates le premier jour de la période de signature internationale.

“Il est l’un des meilleurs espoirs internationaux et à juste titre”, a déclaré Junior Vizcaino, directeur du dépistage international de Pittsburgh. «Il peut faire certaines choses avec le baseball. Capacité donnée par Dieu.

Shim viendra à Pittsburgh plus tard ce mois-ci pour finaliser son accord. Les conditions de son bonus n’étaient pas immédiatement disponibles.

La période de signature d’un an s’étend jusqu’au 15 décembre. Les Pirates ont un pool de bonus de 5 825 500 $.

Shim, 18 ans, a décidé en août de se retirer du repêchage de KBO afin de pouvoir accéder directement aux ligues majeures. Son agent est Scott Boras.

Il a deux lancers exceptionnels : une balle rapide qui se situe à environ 95 mph et une balle courbe de 12 à 6. Son curseur et son changement encore en développement sont également prometteurs.

Shim a attiré l’attention des dépisteurs en 2020, lorsqu’il avait une MPM de 1,42 et a accumulé 32 retraits au bâton en 19 manches avec Duksoo High School à Séoul. En 2021, il n’a pas accordé de point mérité sur 14 1/3 de manches avant de se blesser au coude.

“C’était vraiment difficile de le voir lancer là-bas (en Corée) à cause de la façon dont il était traité et de la façon dont ils l’utilisaient”, a déclaré Vizcaino.

L’année dernière, Shim a été gêné par une blessure au bas du dos. En 20 1/3 de manches, il a eu une MPM de 5,14 et a obtenu 40 retraits au bâton, mais a également émis 22 buts sur balles et frappé 12 frappeurs. Il a été arrêté en août après avoir subi une fracture capillaire au gros orteil.

Les Pirates ont repéré Shim alors qu’il était en bonne santé et ont été impressionnés par son athlétisme et son action douce et facile des bras.

« Même s’il lançait très fort, ce n’était pas un effort. Vous n’avez pas entendu beaucoup de grognements ou quelque chose comme ça », a déclaré Vizcaino. « Le vol du ballon a eu un petit saut. Cela donne presque l’illusion qu’il monte au lieu de descendre parce qu’il a tellement de backspin et tellement de vitesse derrière lui.

Voici une ventilation des autres signatures des Pirates dimanche:

Lanceurs droitiers : Carlos Castillo (Venezuela), David Matoma (Ouganda), Daniel Francia (République Dominicaine), Dioris Martinez (République Dominicaine), Carlos Mateo (République Dominicaine) et Bladimir Pichardo (République Dominicaine).

Matoma, un athlète de 16 ans qui lance une balle rapide au milieu des années 90, n’est que le troisième joueur jamais repêché hors de l’Ouganda. L’année dernière, les Dodgers ont recruté les lanceurs Ben Serunkuma et Umar Male.

Le scout Tom Gillespie, qui vit en Allemagne et couvre l’Europe et l’Afrique, a fait pression pour Matoma en envoyant des vidéos d’entraînement à Vizcaino.

“Les vidéos ne cessent de s’améliorer et la vitesse continue d’augmenter”, a déclaré Vizcaino. “Après la dernière vidéo qu’il m’a envoyée, j’ai dit : ‘OK, nous avons assez de recul. Que voulons-nous faire ?’ Et il a dit: “Je veux signer ce gamin”, et je lui ai totalement fait confiance.”

Les Pirates ont l’habitude de découvrir des talents dans des endroits qui ne sont pas des foyers de baseball. Ils ont recruté des joueurs indiens (Rinku Singh et Dinesh Patel), sud-africains (Gift Ngoepe) et lituaniens (Dovydas Neverauskas).

“Lorsque nous identifions les talents que nous aimons, nous n’hésitons pas à attaquer les joueurs”, a déclaré Vizcaino. “(Avec Matoma), c’était les mêmes tests, le même travail de fond, les mêmes traits de famille et les mêmes capacités que nous recherchons chez n’importe qui d’autre.”

Nous avons signé RHP David Matoma d’Ouganda. Avant cette année, seuls deux joueurs nés en Ouganda avaient été signés dans le baseball affilié à la MLB. pic.twitter.com/NytPqUwX6i – Jeunes Bucs (@YoungBucsPIT) 15 janvier 2023

Lanceurs gauchers : Nicolas Carreno (Venezuela), Ronal Gomez (Colombie), Janderson Linares (Venezuela) et Keury Almonte (République dominicaine).

Voltigeurs : Miguel Rodriguez (Venezuela), Andres Villafane (Colombie), Angel Aquino (République Dominicaine), Cristian Jauregui (Cuba) et Raymond Mola (République Dominicaine).

Le meilleur gars ici est Mola, qui est classé n ° 26 par MLB Pipeline. Le joueur de 17 ans originaire de Peravia, en République dominicaine, se projette en tant que voltigeur de coin. Ses compétences défensives et de course de base sont moyennes, mais c’est un frappeur agressif qui peut conduire le ballon sur tous les terrains.

“Nous aimons Raymond à cause de sa batte et de sa capacité à affronter le baseball”, a déclaré Vizcaino. “Il fait certaines choses à son âge qui vous disent qu’il est avancé – la façon dont il pense au jeu, le jeu, l’agressivité.”

Vizcaino s’est opposé à un rapport de dépistage qui décrivait Mola (6 pieds 2 pouces, 190 livres) comme un “adolescent de grande taille”.

« Un enfant au gros corps ? Je ne sais pas si je suis d’accord avec ça », a déclaré Vizcaino. “Quand nous l’avons rencontré pour la première fois, il avait une certaine douceur dans son corps, un peu de graisse de bébé. Mais il a travaillé dur sur son corps. Quand j’ai parlé à nos entraîneurs qui (dans cette classe) a le meilleur corps et qui est le plus athlétique, ils ont tous dit Raymond Mola. Cela témoigne de son éthique de travail.

Aquino pourrait être le dormeur de cette classe de signature. “Grand enfant (6 pieds 5, 207 livres) avec de l’athlétisme”, a déclaré Vizcaino. «Un gamin longiligne et dégingandé, mais il va devenir plus fort. Nous pensons qu’il sera capable de jouer un coin extérieur (point) et de frapper pour le pouvoir.

Attrapeurs : Angel Perez (Venezuela), Joseph Sequera (Mexique) et Jonathan Rivero (Venezuela).

Arrêts-courts : Joenelly Van Der Linden (Aruba), Gimenez Yosmar (Venezuela) et Antonio Pimentel (République Dominicaine).

(Photo de PNC Park : Charles LeClaire / USA Today)