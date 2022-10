La classe de maître défensive d’UP Yoddhas condamne Tamil Thalaivas à une défaite 41-24

UP Yoddhas a battu Tamil Thalaivas 41-24 dans un match défini davantage par l’éclat de l’unité de défense des Yoddhas au Shree Kanteerava Indoor Stadium dimanche.

Raider Pardeep Narwal a également contribué avec six points et est ainsi devenu le premier joueur à marquer pour franchir 1400 points de raid dans l’histoire de la Pro Kabaddi League.

Le match a débuté avec les Thalaivas éliminant les deux principaux raiders d’UP Yoddhas, Pardeep Narwal et Surender Gill lors de leurs deux premiers raids.

En quelques minutes, les Yoddhas se sont recomposés et ont récupéré pour prendre la tête. À partir de là, les Yoddhas ont vraiment donné le coup d’envoi et infligé le premier ALL OUT du match peu de temps après pour prendre une avance de 10-5.

Les raiders des deux équipes se sont égalés pas à pas pendant la mi-temps, mais la différence était vraiment la défense bien rodée et coordonnée de Yoddhas.

À cinq minutes de la fin de la mi-temps, Narwal, lors d’un raid Do Or Die, a éliminé Sahil Gulia et Himanshu – deux des trois derniers joueurs restants de Thaliavas sur le tapis, les laissant regarder une seconde à fond. Le All Out est arrivé immédiatement et les Yoddhas sont entrés dans la pause en menant à 23-11.

Les Thalaivas ont fait irruption dans la seconde mi-temps, et avait les Yoddhas sur les cordes, à l’aube d’un all-out. Le Super Tackle d’Ashu Singh sur V Visvanath les a aidés à éviter ce sort et à garder la tête intacte. Les raids réussis des Thalaivas ont constamment laissé les Yoddhas au bord du gouffre, mais la capacité constante d’Ashu à réussir de super tacles leur a permis de ne jamais perdre leur avance.

Les Thalaivas ont fait de leur mieux pour revenir, mais ils n’ont pas pu ne rattrapent pas leurs adversaires. Les Yoddhas ont couronné le tout de la meilleure façon possible, avec un raider remplaçant, Rathan obtenant un Super Raid pour les faire passer la barre des 40 points et les aider à décrocher leur troisième victoire de la saison.

