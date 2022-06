La classe de finissants du lycée d’Uvalde se souvient des enfants tués

UVALDE, Texas (AP) – Près de 300 lycéens ont reçu leurs diplômes vendredi à Uvalde à l’ombre du massacre de 19 élèves du primaire et de deux enfants 5 semaines et demie plus tôt.

Les seniors du lycée Uvalde en robe rouge se sont assis dans une chaleur de 100 degrés au stade de l’école avec 21 pancartes «Uvalde Strong» disposées devant leurs rangs pendant que les dirigeants de l’école et des étudiants parlaient.

Le surintendant de l’école d’Uvalde Hal Harrell et le directeur de l’école Randy Harris ont félicité les élèves pour leur force et leur résilience au cours de trois années de pandémie de COVID-19, trois changements de directeurs, puis la fusillade de masse du 14 mai à la Robb Elementary School de la ville du sud du Texas.

“Aimez les gens dans votre vie pendant que vous les avez parce que vous ne savez pas ce que l’avenir réserve à qui que ce soit”, a déclaré la major de classe Abigail Kone dans son discours.

« Notre communauté a définitivement appris l’imprévu. Il s’est passé quelque chose qui n’aurait jamais dû arriver. Nos vies ont été modifiées. Mais nous sommes toujours solidaires en tant que communauté », a-t-elle déclaré.

Après avoir lu les noms des 19 enfants et enseignants tués, Kone a déclaré : « Ces proches des familles ont été enlevés trop tôt. Ils n’auront pas la possibilité de réaliser leurs rêves ou de voir leur famille grandir.

“Alors ce soir, je voudrais inclure ces enfants de Robb Elementary en tant que membres honoraires de la famille de la promotion 2022”, a-t-elle déclaré sous des applaudissements prolongés.

The Associated Press