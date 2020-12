Les diplômés titulaires d’un diplôme en communication, en psychologie et en ingénierie ont du mal à trouver un travail décent dans leur domaine. | Aaron Hawkins / Getty Images

Les jeunes adultes ne parviennent pas à lancer leur carrière pendant une pandémie. Cela pourrait avoir un impact générationnel durable.

Julie Francis se sent stagnante. Elle est littéralement coincée dans la maison de ses parents au Michigan depuis mai. Ce n’est pas la pire chose au monde, reconnaît-elle; beaucoup de gens ont subi un pire sort en 2020. Mais ces derniers mois, la corvée du processus de recherche d’emploi a épuisé Francis, diplômé de l’Université de Kettering en génie électrique. Elle se connecte jour après jour à Indeed, Glassdoor et LinkedIn pour soumettre le même CV et une lettre de motivation légèrement adaptée, croisant les doigts pour obtenir une réponse.

«Je n’avais aucune préférence. Je postulais partout », a déclaré la jeune femme de 22 ans, diplômée cette année. «J’ai tenu une liste de toutes les entreprises à qui j’ai parlé, j’ai postulé dans plus de 200 endroits et j’ai interviewé cinq personnes.»

Pour passer le temps, Francis a obtenu un emploi au salaire minimum dans un verger de pommiers local où elle était employée au lycée. C’était loin de sa vision originale de la vie post-universitaire. Elle avait aligné un travail d’ingénierie des contrôles en mars, mais lorsque le Michigan a été verrouillé, l’entreprise a reporté sa date de début à avril. Ensuite, ils l’ont changé en juin. Le samedi précédant la troisième date de début de nomination de Francis, elle a été informée par courrier électronique que son offre avait été annulée.

«J’étais convaincu que je serais capable de trouver un emploi avant la pandémie», a déclaré Francis. «Mon école a un programme coopératif, alors j’ai obtenu mon diplôme avec trois ans de programme d’ingénierie pertinent. Cela, en plus d’avoir un GPA décent et d’être une femme en STEM, m’a fait penser que j’étais dans une excellente position.

Partout au pays, les jeunes diplômés cherchent un emploi dans l’un des pires marchés du travail depuis la Grande Dépression. Le taux de chômage national était de 6,7% en novembre 2020, contre un minimum de 3,5% en 50 ans en novembre dernier. Cependant, ce nombre ne montre pas à quel point l’économie en difficulté est dévastatrice pour la plupart des Américains, en particulier pour les jeunes adultes – récents diplômés du secondaire, d’une école de métiers ou de programmes de premier cycle et de maîtrise – avec peu ou pas d’expérience de travail à temps plein. Le taux de chômage des 15 à 24 ans est passé à 27,4% en avril et n’est tombé qu’à 11,7% en octobre.

La recherche d’emploi varie selon la région et le secteur, mais selon les diplômés employés, l’obtention d’un poste se résume souvent à la chance, au timing et à un solide réseau professionnel. Pendant ce temps, certains de leurs pairs – qui sont diplômés en sciences infirmières, en communication, en psychologie et en ingénierie, pour n’en nommer que quelques-uns – ont du mal à trouver un travail décent dans leurs domaines respectifs, ce qui a un impact négatif sur les paiements de leurs prêts étudiants.

«Je dépose en moyenne trois à cinq candidatures par jour depuis mars et je n’ai reçu que quatre demandes d’entretien, dont deux ne m’ont jamais été renvoyées», a déclaré Kyle Arguello, diplômé de 24 ans de la Université du Nouveau-Mexique, qui recherche des emplois dans le conseil académique. «J’ai probablement postulé pour environ 1 400 postes dans la région métropolitaine d’Albuquerque. Ce nombre semble fou, mais c’est à peu près tout ce que j’ai fait.

L’anecdote d’Arguello, et celle de beaucoup d’autres de son âge, est celle du désespoir, de se rendre compte que l’incertitude du présent remplace tout projet de carrière de cinq ou dix ans. Bien qu’il existe une plénitude de listes d’emplois en ligne, Arguello a déclaré qu’il était soit jugé sous-qualifié, en concurrence avec des candidats ayant des années d’expérience en plus, soit surqualifié pour des postes de niveau d’entrée au salaire minimum.

Selon le sondage du Collegiate Employment Research Institute de l’État du Michigan auprès de 2 408 employeurs, un quart des répondants ont cessé leurs efforts de recrutement ou annulé les offres à temps plein aux jeunes diplômés. De même, environ 25% des entreprises interrogées n’envisagent pas de recruter dans les collèges, au moins jusqu’en 2021.

Cette vision amoindrie des employeurs, qui reflète celle de la récession de 2008, peut avoir des effets durables sur la prochaine génération d’adultes. Cela conduit à un phénomène que l’économiste de Georgetown, Nicole Smith, appelle «un échec de lancement».

«Si vous regardez il y a une génération, au moment où les gens étaient à la fin de la vingtaine, vous auriez eu votre premier emploi majeur. Vous faisiez probablement des achats importants, comme une maison ou une automobile, et vous vous mariiez pour fonder une famille », m’a dit Smith. «Lorsque vous créez une économie avec une croissance négative à trois chiffres et un chômage à deux chiffres, il est beaucoup plus difficile pour les jeunes de se lancer dans une carrière.»

Smith a souligné l’extension de la couverture des personnes à charge par la loi sur les soins abordables aux 26 ans en 2008 comme un signe de la façon dont les jeunes adultes dépendent de plus en plus de leurs parents. Lorsque l’indépendance financière est retardée, cela affecte négativement les revenus à long terme, les paiements de prêt étudiant et les étapes telles que la propriété d’une maison ou d’une voiture.

Arguello et sa petite amie ont envisagé de quitter le Nouveau-Mexique, car les salaires y sont, en moyenne, inférieurs à ceux des autres États. Mais peu importe où ils se retrouvent, Arguello craint que son propre «échec de lancement» ait commencé à avoir un impact sur sa trajectoire de vie. «Est-ce que je deviendrai un jour propriétaire d’une maison parce qu’en ce moment, les postes pour lesquels je suis admissible paient à peine assez pour vivre», dit-il. «Ma copine et moi en avons pleuré. Allons-nous avoir une chance de vivre la vie de l’ancienne génération? »

Le marché du travail difficile met les jeunes adultes dans une situation délicate, a déclaré David Grusky, directeur du Centre on Poverty and Inequality de l’Université de Stanford. Certains n’ont d’autre choix que d’entrer sur le marché du travail et de toucher un salaire inférieur à la moyenne, ce qui pourrait diminuer leur potentiel de gains à long terme. Et en commençant à un salaire inférieur, il y a un «effet de cicatrisation» au fil du temps.

«Il existe de nombreuses preuves montrant que lorsque vous entrez sur le marché du travail en période de ralentissement, il ne s’agit pas seulement de dommages financiers transitoires. C’est durable », m’a dit Grusky. «Tout le monde n’a pas les ressources financières ou la richesse pour attendre un emploi mieux rémunéré.»

La récession provoquée par la pandémie n’a pas touché tous les secteurs et tous les travailleurs de la même manière. Des recherches ont montré que la Grande Récession a fait plus de mal aux diplômés noirs que leurs pairs, creusant les écarts raciaux déjà existants en matière de chômage et de richesse. Avec de nombreux Américains restés chez eux en 2020, les industries de l’hôtellerie et du tourisme, par exemple, ont subi certains des plus gros coups. Les pertes d’emplois causées par la pandémie affectent également de manière disproportionnée les travailleurs à bas salaire noirs et hispaniques, en particulier les femmes.

Mais alors que les cas de Covid-19 montent en flèche à travers le pays, même les emplois d’entrée de gamme dans le domaine médical peuvent être difficiles à trouver. Ce fut une tournure inattendue des événements pour Amanda Pataky, une diplômée de 22 ans du programme de sciences infirmières de l’Université Adelphi, qui pensait que les hôpitaux permettraient aux infirmières de contourner leurs examens du conseil pour être mises au travail.

«En tant que nouveau diplômé, vous êtes au bas du totem pour un emploi parce que les hôpitaux n’ont pas le temps de vous former puisque le nombre de Covid augmente à nouveau», Pataky, qui a travaillé comme infirmière contractuelle dans un hôpital de New York en avril, m’a dit. «Les infirmières chevronnées sont généralement choisies. Certains hôpitaux connaissent également des gels, et on m’a dit que même les personnes qui y étaient employées ne pouvaient pas déménager dans des unités différentes.

Six mois après le démarrage virtuel, certains membres sans emploi de la classe de premier cycle de 2020 envisagent des programmes d’études supérieures. Ils espèrent qu’un diplôme supplémentaire leur donnera un avantage sur la reprise du marché du travail de l’année prochaine – et une augmentation potentielle des salaires. D’autres estiment qu’ils n’ont pas d’autre option, signalant un parallèle avec la flambée des candidats aux études supérieures au lendemain de la crise financière de 2008.

«D’après ce que j’ai vu, je crains que les étudiants n’acceptent plus de prêts, pour réintégrer un marché du travail compromis», a déclaré Grusky du Center for Poverty and Inequality. Parmi ses principales préoccupations, il y a la façon dont la récession de 2020 pourrait aggraver l’écart de richesse depuis 2008, ce qui a réduit les taux d’accession à la propriété des Noirs et conduit à une baisse significative des revenus dans les communautés à faible revenu.

La prochaine génération de jeunes adultes – en particulier ceux sans richesse familiale – aura du mal à atteindre les jalons matérialistes, a-t-il dit, par rapport à leurs parents et grands-parents. Mais ce retard dans l’âge adulte indépendant pourrait les motiver à envisager non seulement leur carrière, mais aussi leurs priorités sociales et personnelles différemment.

«La Grande Récession a été un véritable désastre pour la dette étudiante», a ajouté Grusky. «C’était troublant de constater que lorsque les étudiants quittaient leurs études supérieures, ils ne pouvaient pas trouver d’emplois suffisamment rémunérateurs pour rembourser leur dette.»

Cependant, la plupart des jeunes adultes n’ont guère d’autre choix que de se concentrer sur le présent et les avantages potentiels d’un diplôme supplémentaire. Matt Duffy, étudiant diplômé de l’Université de Floride, est convaincu que l’année supplémentaire de scolarité aidera à définir son cheminement de carrière. «J’essaie de jeter un œil aux options qui s’offrent à moi et je me rends compte que le chemin traditionnel est hors de la fenêtre», m’a dit Duffy, 22 ans. «Si je ne parviens pas à trouver un emploi parce que les établissements n’embauchent pas, je dois trouver un moyen de survivre.»

Grâce à une mission de classe récente, il a cultivé une communauté Facebook de plus de 100000 membres appelée Born Zillennial, en tant qu’espace pour les jeunes adultes nés entre le milieu et la fin des années 1990. La croissance soudaine de la page, principalement due à sa promotion TikTok, a incité Duffy à repenser la façon dont il pouvait monétiser ses compétences numériques.

«Avant ce cours, je ne savais même pas ce qu’était un leader communautaire», dit-il. «Maintenant, avec la croissance du groupe et les compétences que j’apprends dans ce cours, je réalise comment un leader communautaire peut être un travail. Je pourrais commencer à gagner de l’argent sur la page, peut-être faire des consultations et apporter de la valeur au groupe. »

Si les perspectives d’emploi des jeunes adultes semblent particulièrement sombres, la conjoncture économique actuelle, bien qu’épuisante, a suscité une compréhension mutuelle. Beaucoup se sentent à l’aise pour se soustraire à l’idée d’un «travail de rêve» et optent pour un travail qui paie les factures. «Nous sommes tous dans le même bateau», a déclaré Duffy à propos des sentiments exprimés sur le groupe Facebook Born Zillennial. «Le temps nous dira si c’est un avantage ou un inconvénient que nous commençons notre carrière sans savoir ce qu’était« normal ».»