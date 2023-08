La classe supérieure d’Ottawa de 1971 invite tous ses camarades de classe, conjoints et amis à se réunir au Ottawa Music in the Park gratuit à 18 h le samedi 5 août au Washington Square.

Le groupe qui joue est Shindig. Arrivez tôt et apportez vos propres chaises de jardin. La réunion aura lieu du côté ouest de Washington Square.