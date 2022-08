La classe de 1971 de l’école secondaire d’Ottawa célèbre la réunion 50 + 1 – Shaw Local

La classe supérieure d’Ottawa de 1971 a récemment célébré sa réunion 50 + 1 avec le thème Flashback to the 70s.

Les camarades de classe et leurs conjoints et invités ont profité de trois jours de fête. Étaient présents des camarades de classe de 18 États; Arizona, Californie, Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Floride, Kansas, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, Caroline du Sud, Tennessee et Wisconsin.

Les membres du comité de réunion étaient Juanita Herrera Dixon, Dan Eilts, Rich et Cindy Miller Jackson, Tom et Penny Wilkinson Davidson, Jim et Deb Dieterich Patarozzi, Becky Arrrelano Wise, Phyllis Aldrich-Murphy, Barb Walker Polakoff, Donna Damron Gerding, Debby Mohkovic Gross, Becky Perdomo Schwerdtner, Denise Provance Sorn, Read Gage, Jim Townsend, Mark Varland et Rick Miller.

Le point culminant de la fin de semaine a été le dîner/danse de retrouvailles chez les Chevaliers de Colomb d’Ottawa le 23 juillet.

Il y avait aussi un brise-glace au A’Lure Aquarium Bar and Restaurant la nuit précédente organisé par le camarade de classe Jackie White Mente et le déjeuner pour les dames au Red Dog Grill organisé par Juanita Dixon et le déjeuner pour les hommes au JR’s à Grand Ridge organisé par le camarade de classe Lire Jauge.

Le samedi matin, les camarades de classe ont eu droit à une visite d’une partie de l’école secondaire d’Ottawa donnée par leurs camarades de classe Don Harris et John Levy.

Ensuite, une photo de groupe de camarades de classe a été prise dans la zone « O » de la classe OHS de 1971 devant le passage. La zone “O” a été dédiée à Ottawa High de la classe de 1971 à l’été 2021.

Dan Eilts était le maître de cérémonie lors de la célébration de la réunion.

Tom Davidson a lu la liste des 110 camarades de classe décédés. Gale Landers, président de la classe senior, a prononcé l’invocation.

Les enseignants présents étaient Marv Graunke et sa femme Gail et Ron Slack et sa femme Peg. L’enseignant Jean Reuther était également présent au brise-glace.

Des prix spéciaux ont été décernés à Tom et Penny Wilkinson Davidson pour les camarades de classe de la classe 71 qui se sont mariés le plus longtemps ainsi qu’aux camarades de classe voyageant le plus loin, Gerald Beals de Washington et Debbie Brady DeAngelo de Californie.

Ont également été reconnus des camarades de classe qui ont servi dans l’armée, des camarades de classe qui avaient participé aux 10 réunions de la classe de 71 et des camarades de classe au Temple de la renommée d’Ottawa.

Des photos de groupe ont été prises des camarades de classe par quelle école primaire ils ont fréquenté.

Rick Honer a remporté la tombola 50/50 et l’a redonné à la classe. Rusty Wells a remporté le tirage au sort des maillots de football des Pirates d’Ottawa et Bob Nevin a remporté le tirage au sort de la classe de 71. Gale Landers avait l’offre la plus élevée pour le panneau Ottawa Pirates Class of 1971.

L’événement de retrouvailles a été décoré et organisé par Thee Ultimate Party.