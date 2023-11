La City National Bank fait appel à son nouveau PDG, Kelly Coffey, pour diriger le divertissement

City National Bank a remanié sa haute équipe de direction, recrutant le vétéran du secteur bancaire Howard Hammond en tant que PDG tandis que Kelly Coffey assume un nouveau rôle de PDG de City National Entertainment.

La transition, effective le 27 novembre, a été motivée en partie par le désir de City National de se concentrer davantage sur sa clientèle de divertissement dans les domaines de la télévision, du cinéma, de la musique, du théâtre, des tournées et des secteurs connexes. Coffey, basé à Beverly Hills, est PDG de City National depuis 2019, après avoir rejoint l’entreprise après avoir quitté la division de gestion de patrimoine privé de JPMorgan.

“Pour moi, la banque a toujours été une affaire de clients, c’est-à-dire les personnes, les entreprises et les organisations à but non lucratif que nous soutenons”, a déclaré Coffey. « L’industrie du divertissement est incroyablement dynamique, et le rôle de City National dans le soutien de cette communauté est plus important que jamais alors que nous restons à l’avant-garde des développements de l’industrie et affinons nos services pour répondre aux besoins changeants de nos clients. Je suis enthousiasmé par l’opportunité de travailler plus étroitement avec les clients et d’aider City National à les servir encore mieux.

JaHan Wang, vice-président exécutif des services bancaires de divertissement de City National, continue de relever de Kelly. Martha Henderson, une autre vétéran de CNB, reste vice-présidente des services bancaires de divertissement.

Hammond rejoint CNB après avoir travaillé chez Fifth Third Bancorp, où il était récemment vice-président exécutif et responsable des services bancaires aux consommateurs. Il relève de Greg Carmichael, président exécutif de la City National Bank.

« Kelly a eu un impact énorme sur City National au cours des cinq dernières années. Son orientation client a permis de garantir que l’orientation client reste une caractéristique de la culture de la banque et qu’elle reste un différenciateur pour la banque », a déclaré Carmichael. “Son nouveau rôle s’appuiera sur l’héritage de 70 ans de City National en matière de soutien à la communauté du divertissement et lui permettra de concentrer ses talents importants pour aider nos clients du divertissement à prospérer.”

Hammond rejoindra également le conseil d’administration de CNB et siégera au comité exécutif de la société holding américaine de RBC.

« City National a une réputation incroyable en accordant la priorité à ses clients, à ses collègues et à ses communautés », a déclaré Hammond. “J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec Greg, Kelly et le reste de l’équipe de direction pour tirer parti de la force de City National et diriger l’entreprise vers l’avenir.”

(Sur la photo : Kelly Coffey aux Tony Awards en 2022)