La cité royale perdue Natounia a peut-être été retrouvée au Kurdistan irakien

Une forteresse vieille de 2 000 ans construite à flanc de montagne dans l’actuel Kurdistan irakien pourrait faire partie d’une ville royale perdue appelée Natounia.

Grâce à la photographie par drone, les archéologues ont fouillé et catalogué les site lors d’une série de fouilles entre 2009 et 2022. Située dans les montagnes du Zagros, la forteresse de pierre de Rabana-Merquly comprend des fortifications de près de 4 kilomètres de long, deux colonies plus petites, des reliefs rocheux sculptés et un complexe religieux.

La forteresse était à la frontière d’Adiabène, un petit royaume gouverné par les rois d’une dynastie locale. Selon des recherches menées par Michael Brown, chercheur à l’Institut de préhistoire, de protohistoire et d’archéologie du Proche-Orient de l’université d’Heidelberg en Allemagne, avec l’aide de collègues irakiens.

Les sculptures à l’entrée de la forteresse représentent un roi d’Adiabène, basé sur la robe de la figure, en particulier son chapeau, a déclaré Brown. La sculpture ressemble à d’autres portraits de rois d’Adiabène, en particulier celui trouvé à 230 kilomètres sur le site d’une ancienne ville appelée Hatra.

Bien qu’il s’agisse de spéculations, Brown pense que le fort était la ville royale connue sous le nom de Natounia, ou alternativement Natounissarokerta, qui faisait partie du royaume d’Adiabène.

« Natounia n’est vraiment connue que par ses monnaies rares, il n’y en a (pas) toutes les références historiques détaillées », a déclaré Brown par e-mail.

Les détails déduits de sept pièces de monnaie décrivent une ville nommée d’après un roi appelé Natounissar et un emplacement sur la rivière Lower Zab, connue dans l’Antiquité sous le nom de rivière Kapros.

“L’emplacement à proximité (mais certes pas sur) la rivière Lower Zab / ancienne Kapros, la courte occupation et l’imagerie royale relient tous le site archéologique à la description que nous pouvons déduire de la monnaie. Il y a aussi des tombes inhabituelles de haut statut à proximité », a déclaré Brown.

« C’est un argument circonstanciel. … Rabana-Merquly n’est pas la seule possibilité pour Natounia, mais sans doute le meilleur candidat de loin (pour) la ville « perdue », qui doit être quelque part dans la région.

Le roi de la sculpture pourrait être le fondateur de Natounia, soit Natounissar, soit un descendant direct.

Le toponyme Natounissarokerta est composé du nom royal Natounissar, le fondateur de la dynastie royale des Adiabènes, et du mot parthe signifiant douves ou fortifications, précise également l’étude.

“Cette description pourrait s’appliquer à Rabana-Merquly”, a déclaré Brown. En tant que colonie majeure située à l’intersection entre les zones de hautes terres et de basses terres, il est probable que Rabana-Merquly ait été utilisée, entre autres, pour commercer avec des tribus pastorales, maintenir des relations diplomatiques ou exercer une pression militaire.

“L’effort considérable qui a dû être consacré à la planification, à la construction et à l’entretien d’une forteresse de cette taille indique des activités gouvernementales”, a déclaré Brown.

L’étude indique que la découverte ajoute à notre connaissance de l’archéologie et de l’histoire parthes, qui reste nettement incomplète, malgré son importance évidente en tant que puissance majeure dans l’ancien Proche-Orient.

La revue Antiquity a publié la recherche mardi.