La CISA met en garde contre les escroqueries liées aux ouragans

Il est compréhensible que les gens veuillent aider les personnes touchées par la ouragans récentsmais les représentants du gouvernement disent qu’ils doivent être prudents lorsqu’ils le font.

La Cybersecurity & Infrastructure Security Agency met en garde la population être à l’affût des escroqueries liées à l’ouragan qui pourraient se présenter sous la forme d’e-mails non sollicités, ou même de coups frappés à leur porte. En plus de cibler ceux qui pourraient vouloir aider, les escrocs pourraient également s’attaquer aux véritables victimes de la tempête, explique la CISA.

L’ouragan Fiona a traversé Porto Rico et la République dominicaine avant de se poser sur les côtes du Canada sous forme de tempête tropicale. Quelques jours plus tard, l’ouragan Ian a frappé la Floride puis la Caroline du Sud. Les dommages devraient atteindre des milliards de dollars.

Les experts en cybersécurité affirment que de gros pics d’e-mails de phishing et d’autres escroqueries se produisent presque toujours après des tragédies qui font la une des journaux comme celles-ci, car les escrocs cherchent à profiter de la volonté du public de donner rapidement sans poser de questions.

Les courriels prétendent souvent provenir d’organismes de bienfaisance légitimes qui collectent des fonds pour aider ceux qui souffrent. D’autres pourraient prendre la forme d’un arnaque amoureuse, où celles qui se cachent derrière se font passer pour de belles femmes qui ont besoin d’argent pour quitter ou reconstruire leurs maisons détruites. Les chercheurs en sécurité ont vu de gros pics dans les deux types d’escroqueries dans les jours qui ont suivi L’invasion russe de l’Ukraine.

Ils ne s’affichent pas simplement comme des e-mails. Les consommateurs doivent également se méfier SMS louchespublications sur les réseaux sociaux et même Codes QR. Certains escrocs peuvent également adopter une approche moins technologique et faire du porte-à-porte pour demander de l’argent.

Pour éviter d’être victime d’une arnaque, disent les experts, il est préférable de ne donner de l’argent qu’à des organisations caritatives établies et de le faire en se rendant directement sur leurs sites Web. Les e-mails et autres messages non sollicités doivent être ignorés et les pièces jointes qu’ils contiennent ne doivent jamais être ouvertes. Ils pourraient contenir des virus informatiques.

Les consommateurs doivent être particulièrement prudents lorsqu’il s’agit de crypto-monnaie. Bien que les banques puissent être en mesure de vous guérir en cas de fraude par carte de crédit, il n’en va pas de même pour cryptoqui est conçu pour être en grande partie anonyme et intraçable.

Une fois que c’est parti, c’est parti. Ne donnez jamais les clés de votre portefeuille crypto à quelqu’un que vous ne connaissez pas.

CISA encourage également les personnes qui pensent être victimes d’une escroquerie à déposer une plainte auprès du FBI. Centre de plainte contre la criminalité sur Internet.