La circulation intense sur le pont vers West Kelowna pourrait avoir un impact sur la joie des Fêtes

La circulation dense sur le pont vers West Kelowna pourrait faire en sorte que certains navetteurs à la recherche de la joie des Fêtes manquent la cérémonie d’illumination des arbres qui se tient à 18 h. au Centre Westbank.

Les navetteurs pourraient subir des retards sur leur trajet de retour à West Kelowna, car la circulation se déplace lentement sur le pont.

Aucun accident significatif n’a été signalé.

Les festivités ont lieu de 17 h à 20 h et comprennent des chœurs chantant des chants de Noël, des stations d’activités pour enfants, du chocolat chaud gratuit, des food trucks et une visite du Père Noël.

Pour plus d’informations sur les événements des Fêtes qui se déroulent à West Kelowna, rendez-vous sur westkelownacity.ca.

