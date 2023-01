La circulation évite les béliers sur l’autoroute 95 près de Radium

L’autoroute 95, au sud de Radium, a été immobilisée mardi 10 janvier, après qu’un groupe d’animaux ait pris timidement leur temps pour traverser la route.

Le ministère des Transports se trouvait dans la région lorsqu’il a entendu parler de mouflons d’Amérique qui ont forcé la circulation routière à s’arrêter.

Selon le ministère, les mouflons d’Amérique fréquentent le secteur des autoroutes 93 et ​​95 et ne respectent l’heure de personne puisqu’ils refusent de se déplacer lorsque des véhicules s’approchent d’eux.

«Lorsque vous voyez nos panneaux d’avertissement, ralentissez et surveillez ces animaux sur ou à côté de l’autoroute. Si vous voyez des moutons, RALENTISSEZ ! Les moutons peuvent marcher de manière inattendue sur la route. Parfois, il y aura tout un troupeau, parfois un, et parfois aucun », lit-on dans un communiqué du ministère sur les réseaux sociaux.

La limite de vitesse sur Radium Hill a été temporairement réduite de 90 km/h à 70 km/h pour accommoder les sucettes.

Il y a des panneaux de message portables ainsi que des panneaux d’avertissement surdimensionnés pour les moutons et la faune pour alerter les conducteurs de surveiller les animaux.

Le ministère des Transports travaille avec le ministère des Forêts, Parcs Canada, le village de Radium Hot Springs et un biologiste local sur des solutions à court et à long terme pour protéger les moutons et les automobilistes.

@Jen_zee

jen.zielinski@bpdigital.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

OrLa Faune