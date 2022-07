La circulation de l’eau du canal à Ottawa momentanément interrompue – Shaw Local

Les résidents d’Ottawa ont peut-être remarqué récemment que la circulation de l’eau dans le canal de l’Illinois et du Michigan a été interrompue.

Cela a été fait exprès, a déclaré le maire Dan Aussem.

La ville achève l’une des tâches restantes du projet de réapprovisionnement en eau, a-t-il déclaré. Pour ce faire, la circulation de l’eau a dû être interrompue.

“Les entrepreneurs ont distribué des particules pour aider à prévenir la perte d’eau et l’érosion, ce qui peut modifier temporairement la couleur de l’eau”, a déclaré Aussem samedi après-midi. “Les pompes sont de nouveau en marche et la circulation de l’eau a été redémarrée.”

L’eau avait encore une couleur plus foncée dimanche.

Le canal a été réarrosé l’année dernière mais a dû être vidé peu de temps après en raison de problèmes d’algues et de prolifération de plantes. Cet été, les produits chimiques présents dans l’eau ont empêché la croissance des algues et les pompes récemment réparées ont fonctionné à plein régime, ce qui a permis à l’eau de continuer à couler. Malgré des conditions chaudes et humides, il n’y a eu aucun problème cet été.