La circonscription de Matt Hancock a son mot à dire sur les procès dans la jungle I’m A Celebrity

Le sixième procès de Matt Hancock dans I’m a Celeb a divisé ses électeurs – certains prétendant qu’il a fait de la ville une “risée” tandis que d’autres insistent sur le fait qu'”il a été suffisamment puni”.

La semaine dernière, le député de West Suffolk, 44 ans, a rejoint d’autres célébrités dans la jungle australienne pour jouer dans l’émission de télé-réalité I’m a Celebrity… Get Me Out of Here !

S’exprimant aujourd’hui (14/11) à Newmarket, l’électrice tactique Lorraine Vango, 58 ans, qui travaille dans une boulangerie Greggs, a déclaré: «Il devrait retourner auprès de ses électeurs, ne pas être dans une jungle à se faire payer Dieu sait combien.

«Cela lui sert bien, obtenir chaque essai. Mais je préférais quand il échouait aux défis – c’était plus intéressant.

Chris Hensby, 70 ans, qui travaille dans une maison de vente aux enchères et est un électeur travailliste de Newmarket, a déclaré: «Je pense que c’est absolument scandaleux – nous sommes la risée.

« Si je lui écrivais au sujet des autobus à Newmarket, je pense que je devrais attendre assez longtemps avant d’avoir une réponse ! Je n’approuve pas.

Jusqu’à présent, Matt a enduré six défis exténuants, de manger le pénis d’un chameau à être couvert de boue et d’oiseaux morts.

La nuit dernière (13/11), il a rampé à travers une pièce de serpents – l’une de ses plus grandes peurs – et a récolté neuf étoiles sur 11 possibles.

Becky Aldred, 40 ans, électrice conservatrice et mère d’un enfant, pense que le public britannique est allé trop loin en punissant Matt.

Elle a dit : « Ils sont un peu méchants avec lui, n’est-ce pas, les camarades de camp dans la jungle ?

« Il a fait une erreur avec l’affaire, mais qui ne fait pas d’erreurs dans la vie ? Il a reconnu sa liaison et je pense qu’il a été suffisamment puni.

«Je pense que le soumettre à chaque défi est un peu dur.

« Vous devez traiter les gens comme vous voulez être traité.

“Je parie que la moitié d’entre eux assis dans le camp ont également fait des choses qui n’ont pas été rendues publiques.”

Courtney Dove, 31 ans, pense que Hancock devrait se retirer (SNS)

Lorsqu’on lui a demandé si les politiciens devaient être tenus à un niveau plus élevé, Becky a répondu : « Probablement, mais tout le monde est humain. Je voterais encore pour lui.

« Je ne pense pas qu’il puisse travailler pour ses électeurs pendant qu’il est dans la jungle, mais il a des gens qu’il paie pour le faire.

“Je pense juste qu’il l’a probablement fait pour laver un peu son nom. Ils devraient mettre Boris Johnson dans la jungle, voir ce qui se passe ensuite !

Chris Hensby, 70 ans, pense que le député a fait de Newmarket une « risée » (SNS)

Keziah Eagle, un étudiant de 48 ans qui n’a pas voté pour Matt lors des dernières élections, a déclaré : « Je pense qu’il devrait être dans sa circonscription, mais il a eu du mal dans la jungle. Il devrait vraiment faire son travail.

Courtney Dove, 31 ans, travaille pour un conseiller hypothécaire. Elle n’a pas voté pour Matt Hancock lors des dernières élections mais a déclaré : « Je pense juste que c’est drôle. Je ne vois pas en quoi servir ses électeurs est une préoccupation majeure pour lui en ce moment.

“Il est beaucoup payé pour être à l’autre bout du monde en ce moment. Je pense qu’il devrait démissionner, mais je pensais cela avant donc cela n’a pas changé mon opinion.

“Je pense qu’il devrait rentrer à la maison et faire face à la musique, mais je ne veux pas particulièrement qu’il fasse le travail de toute façon.”