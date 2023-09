La cinquième marche Jack-O’-Lantern aura lieu le 6 octobre au centre-ville de Genève – Shaw Local

GENEVE – Soixante-seize commerçants locaux du centre-ville de Genève célébreront le cinquième anniversaire de la marche autoguidée Jack-O’-Lantern de 17h à 20h le 6 octobre, selon un communiqué de presse.

Les entreprises participantes afficheront des Jack-O’-Lanterns dans leurs fenêtres ou à l’extérieur de leur entreprise pour que les familles puissent se promener et voter pour leurs préférées dans cinq catégories : l’affichage le plus créatif, l’affichage le plus effrayant, le meilleur groupe de trois Jack-O’- ou plus. Lanternes, les plus photogéniques/selfies pris lors d’un affichage ; Exposition sur le thème de Genève.

Les participants peuvent suivre une carte numérique interactive à l’aide d’un code QR à scanner sur leur téléphone afin de voir tous les commerçants participants.

Ce soir-là également, une exposition photo sur le thème de l’automne aura lieu sur la pelouse du palais de justice du comté de Kane, à l’angle des rues James et Third, pour que les familles puissent se faire prendre en photo. Twee Partees contribuera en tant que sponsor à la création d’une arche de ballons spéciale autour de l’exposition Photo Op, selon le communiqué.

Puisqu’il s’agit d’une célébration du cinquième anniversaire, 50 cartes-cadeaux seront disponibles auprès des entreprises participantes dans le cadre d’une chasse au trésor. Les indices peuvent être récupérés au siège du Autumn Fest à partir de 16h30 au palais de justice du comté de Kane, 100 S. Third St.

La marche Jack-O’-Lantern tombe également lors de l’événement des premiers vendredis des commerçants locaux, où de nombreux commerces et restaurants resteront ouverts plus tard avec des promotions exclusives en magasin, mettant en valeur les nouveaux arrivages d’automne ou les menus spéciaux de nourriture et de boissons dans les restaurants participants.

Kristen Cornelio, organisatrice de la marche autoguidée Jack-O’-Lantern au centre-ville de Genève avec la tasse événementielle conçue par Patty Donahue. (Photo fournie par Kristen Cornelio)

Patty Donahue, propriétaire d’Image Awards, Gravure & Creative Keepsakes, Inc., a aidé la coordinatrice de l’événement Kristen Holly LLC en tant que sponsor cette année en créant les trophées pour les entreprises gagnantes Jack-O’-Lantern et la tasse pour l’événement spécial, selon le libérer.

La tasse est disponible à l’achat directement auprès d’Image Awards.