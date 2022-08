La cinéaste Shonali Bose écrit une ode émotionnelle à un ami qui a embrassé la mort avec joie

La réalisatrice Shonali Bose, qui a réalisé des films comme The Sky is Pink, Margarita With a Straw, entre autres, a récemment écrit une ode à un ami décédé qui a touché le cœur des gens. Son ami Chika Kapadia, qui a reçu un diagnostic de cancer et n’avait aucun espoir de guérison, a passé son “Deathday” entouré d’amis et a ensuite gracieusement embrassé la fin de sa vie avec l’aide de l’organisation DIGNITAS à Zurich. Il a invité Bose non seulement pour lui dire au revoir, mais aussi pour tourner un documentaire sur ses derniers jours.

DIGNITAS est une organisation suisse à but non lucratif opérant sur le principe « Vivre dignement – Mourir dignement ». Il préconise, éduque et soutient les soins et le choix au cours de la vie ainsi qu’en ce qui concerne le moment où une personne choisit de mettre fin à ses jours. Fer de lance de la mise en œuvre mondiale du “dernier droit de l’homme”, DIGNITAS propose une procédure d’aide à mourir. En activité depuis 1998, l’organisation aide également aux soins palliatifs, à la prévention des tentatives de suicide et à la planification préalable des soins de santé, selon son site Web.

“Je l’ai photographié pendant 2 semaines – rempli de chaleur et de plaisir, en buvant de la bière et en me détendant avec des amis et de la famille venus du monde entier. Pas de colère, pas de larmes. Totalement stoïque, composé, calme, acceptant et incroyablement courageux », a écrit Bose à propos de Kapadia.

Kapadia a pataugé jusqu’à la fin de sa vie paisiblement et stoïquement, a mangé les biscuits Glucose D apportés par Bose de Bombay et a récité le poème de Robert Frost, se terminant par “et des kilomètres à parcourir avant de dormir”. Il s’est endormi deux minutes plus tard et ses amis sont restés assis pendant 30 minutes jusqu’à ce qu’il s’effondre. Il est décédé le 23 août.

En juin de cette année, un homme tétraplégique en Italie est décédé par suicide médicalement assisté après avoir obtenu l’approbation d’un comité d’éthique dans le premier cas de ce type en Italie, a rapporté l’AFP.

Federico Carboni, 44 ans, de Senigallia dans la région des Marches, “est décédé… après s’être auto-administré le médicament mortel via une machine spéciale”, a annoncé l’association Luca Coscioni qui a aidé son cas.

Aider quelqu’un à mettre fin à ses jours est techniquement illégal en Italie, passible de cinq à 12 ans de prison.

Mais la Cour constitutionnelle a jugé en 2019 que ce n’était pas toujours un crime d’aider quelqu’un qui était dans des souffrances “intolérables”, mais qui est capable de prendre sa propre décision, a ajouté le rapport de l’AFP.

