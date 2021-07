La cinéaste Savita Oberoi rend hommage à Dilip Kumar avec un documentaire sur la vie d’une légende décédée | Films Actualités

New Delhi: Savita Oberoi, cinéaste indépendante basée à Delhi et originaire de Pune, qui a réalisé plusieurs documentaires, en a également réalisé un sur la vie de la regrettée légende Dilip Kumar, en hommage à lui.

Le documentaire inédit intitulé ‘Dilip Kumar’ est une tentative de donner un aperçu de la vie et de l’œuvre de la mégastar et de capturer certaines facettes de sa vie personnelle et professionnelle.

Savita, qui est la fille d’un producteur de films marathi, a réalisé plusieurs courts métrages ainsi que des documentaires. Ses films sont divers dans les sujets et son amour pour le cinéma remonte à l’époque où elle était enfant et avait l’habitude d’aller sur les plateaux de tournage des films de son père, ce qui l’a rendue plus fascinée par le médium.

Savita a également réalisé des documentaires sur plusieurs autres lauréats légendaires de Dada Saheb Phalke comme BR Chopra, Yash Chopra, Asha Bhosle et Ashok Kumar. Parlant de ce qui l’a amenée à se plonger dans la vie du « roi de la tragédie », elle a déclaré : « J’ai été totalement amoureuse et impressionnée par Dilip Kumar et son travail dès mon plus jeune âge. Quand je l’ai rencontré pour la première fois, ça m’a fait penser que je voulais faire un film sur lui. »

Elle a en outre exprimé sa gratitude en disant: « J’ai simplement eu de la chance et de la chance de pouvoir faire un film sur lui car, pour autant que je sache, Dilip Kumar n’était pas facilement accessible aux médias. » Le film, qui a été réalisé, produit et recherché par Savita, se concentre sur la naissance du grand acteur, son acquisition progressive de la célébrité et les facteurs responsables d’influencer son jeu d’acteur. Il contient également une filmographie complète de Kumar et une série de photographies qui relatent sa vie et ses films.

Se souvenant du moment où elle a parlé pour la première fois à la légende, Savita a déclaré: « Quand la première fois que j’ai parlé à Dilip Kumar et que j’ai dit que j’aimerais faire un film sur lui, la seule chose qu’il m’a demandé était un questionnaire et je viens de commencer travailler sur le film. » Le film de 45 minutes contient même une rare interview de Dilip Kumar dans laquelle l’acteur évoque son entrée dans le cinéma, ses rôles, les réalisateurs avec lesquels il a travaillé et éclaire le spectateur sur sa méthode de agissant.

Dilip Kumar, qui était connu pour son style unique de « méthode d’acteur », avait déclaré au cinéaste qu’il avait l’habitude d’observer la vie dans les moindres détails. Elle a en outre révélé: « Il se préparait aux incidents les plus infimes du film, en répétant bien pour cela, pendant longtemps. » Pas à pas, le film documentaire retrace la carrière légendaire de Kumar, qui a commencé par pur hasard lorsqu’il était à peine 22 ans et sans aucun intérêt pour le cinéma.

Dans le documentaire, parlant de ses premiers jours au cours de l’interview, Kumar avait divulgué que « J’aurais aimé avoir une formation d’acteur, c’était douloureusement difficile pour moi de faire face à la caméra. » Le film tente également de montrer le fait que Dilip Kumar était une personne instruite avec une excellente maîtrise de langues telles que l’ourdou, l’hindi ou l’anglais, en plus de ses réalisations. »

Il pouvait posséder n’importe quel sujet, que ce soit la poésie ourdou ou l’anglais ou même Wordsworth. La poésie était dans ses conseils et dans son sang « , a déclaré Savita. Se remémorant un exemple personnel avec l’acteur principal, Savita a rappelé: » Après avoir fait l’interview avec lui, il m’avait dit que vous parliez à un rythme lent, tout comme Paaro. Donc, je pense que j’ai reçu un compliment de toute une vie de sa part. »

Dilip Kumar était un homme très privé vivant dans une industrie très publique. Sa dignité et sa grâce cultivées lui ont donné une crédibilité qui a transcendé le grand écran et fait de lui une personnalité publique qui sera toujours largement admirée et respectée.

« Dilip Kumar » conclut en abordant certains aspects de ce grand humain et artiste, éclairant ainsi le public sur certaines choses connues et certaines moins connues sur l’un des plus grands acteurs du monde.

Dilip Kumar est décédé à l’âge de 98 ans et a été inhumé avec tous les honneurs de l’État au cimetière Juhu à Santacruz, Mumbai mercredi. Des grands de l’industrie comme Shah Rukh Khan, Ranbir Kapoor, Vidya Balan, Karan Johar et Dharmendra, entre autres, ont rendu un dernier hommage au « roi de la tragédie » dans sa maison de Bandra.

La carrière de Kumar a duré plus de six décennies, au cours desquelles il a joué dans plus de 65 films et est connu pour ses rôles emblématiques dans des films comme « Devdas » (1955), « Naya Daur » (1957), « Mughal-e-Azam » ( 1960), « Ganga Jamuna » (1961), « Kranti » (1981) et « Karma » (1986).

Son dernier film était « Qila », qui est sorti en 1998. L’icône à feuilles persistantes laisse maintenant dans le deuil sa femme et acteur vétéran Saira Banu.