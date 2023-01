La cinéaste de Kelowna, Chelsea McEvoy, se souvient d’avoir été une créatrice de contenu TELUS STORYHIVE

Chelsea McEvoy de Kelowna n’était pas nouvelle dans le cinéma lorsqu’elle a postulé à STORYHIVE en 2018. Elle a découvert sa passion pour le cinéma à l’adolescence, a travaillé sur des vidéos de mariage et du marketing d’entreprise dans la vingtaine, et a même réalisé quelques films sur son “temps libre et propre sou. Pourtant, être sélectionné pour recevoir un financement et une formation à la production, ainsi que le mentorat et la distribution d’un documentaire STORYHIVE a été un grand pas en avant.

“Cela a élevé ma carrière. J’ai appris à budgétiser un gros projet et j’ai gagné en confiance, ce qui a accru ma créativité », déclare McEvoy.

Depuis ce premier documentaire STORYHIVE, Roue d’amour, son film partageant son parcours de fertilité avec son mari en fauteuil roulant, McEvoy a travaillé avec STORYHIVE sur trois autres films. Et elle est maintenant présidente d’une société de cinéastes indépendants, organisant les tout premiers Okanagan Screen Awards en février.

“Quand j’ai une opportunité comme STORYHIVE d’améliorer mes compétences et de créer des liens, j’aime redonner. Ce sera incroyable de réunir tous ces créateurs de l’Okanagan sous un même toit. »

Cette année, STORYHIVE célèbre 10 ans de soutien communautaire avec sa plus grande édition à ce jour, la Documentaire anniversaire 2023 Édition! Ils financent 80 courts métrages documentaires avec 20 000 $ en financement de production, formation, mentorat et distribution sur TELUS Optik TV.

Les cinéastes nouveaux et émergents de la Colombie-Britannique et de l’Alberta sont encouragés à postuler avant minuit le 28 février 2023 à storyhive.com/apply.

En avance sur le jeu

STORYHIVE n’est pas seulement une source de financement pour les créateurs de contenu. Il offre également un mentorat significatif et des opportunités aux groupes sous-représentés.

“Je suis dans l’industrie cinématographique depuis plus d’une décennie, et elle a été très dominée par les hommes pendant longtemps. Cela ne m’a pas nécessairement dérangé, mais c’est quand même très agréable d’avoir des mentors et des collaboratrices chez STORYHIVE », déclare McEvoy. “L’industrie évolue maintenant, et STORYHIVE a été l’un des premiers à franchir ce pas de géant pour créer des opportunités pour les groupes marginalisés. Ils étaient en avance sur le match. »

STORYHIVE a passé la dernière décennie à créer des opportunités équitables pour les femmes et les communautés sous-représentées de raconter leurs propres histoires, à leur manière, et McEvoy dit que ce n’est pas tout.

« J’aime aussi la façon dont ils se concentrent sur les communautés rurales. Vous n’avez pas besoin d’être de Vancouver ou de Calgary pour profiter de ces opportunités. Je suis tellement fier d’en faire partie. »

Ton histoire. Votre récit.

Rejoignez la communauté STORYHIVE et présentez n’importe quelle idée de court métrage documentaire qui vous passionne. Tenez compte de ces thèmes lorsque vous peaufinez votre idée :

Communauté : personnes et organisations créant des changements significatifs ou bousculant une industrie.

Technologie : technologie qui connecte les communautés et alimente des programmes innovants.

Environnement : Solutions durables et éducation à la protection de notre planète.

Soins de santé : Prestataires et systèmes innovants améliorant l’accessibilité et la qualité des soins.

Durabilité agricole et alimentaire : Pratiques agricoles révolutionnaires et durabilité des aliments que nous mangeons, cultivons et achetons.

Les créateurs de contenu nouveaux et émergents de tous âges et de tous horizons sont encouragés à postuler ! L’équipe de STORYHIVE se consacre à soutenir les créateurs locaux émergents.

«Ils fournissent des mentors pour vous guider à chaque étape du processus, de la création de votre histoire à la gestion de votre budget. Nous avons également pu rencontrer tous les cinéastes de notre édition, et ce soutien par les pairs était essentiel. Nous pourrions partager nos épreuves et nos triomphes », déclare McEvoy.

Depuis 2013, STORYHIVE a été en mesure de soutenir une communauté comprenant des milliers de créateurs de contenu locaux à travers la Colombie-Britannique et l’Alberta, fournissant plus de 52 millions de dollars en financement de production et créant un espace sûr pour que les conteurs perfectionnent leurs compétences et donnent vie aux projets qui les intéressent. Célébrez 10 ans de soutien communautaire avec STORYHIVE et postulez pour leur édition documentaire anniversaire.

“Nous sommes ravis de célébrer dix ans de soutien aux créateurs de contenu local en Colombie-Britannique et en Alberta, en particulier dans des régions comme Kelowna”, a déclaré Audrey Kiss, directrice du territoire de STORYHIVE pour l’intérieur de la Colombie-Britannique. “STORYHIVE est construit sur la narration locale et représente les personnes qui rendent nos communautés si incroyables. C’est excitant d’accepter des candidatures pour notre plus grande édition à ce jour avec notre édition documentaire anniversaire. Nous espérons voir de nombreuses histoires diverses de la part des habitants de Kelowna. Si vous avez une idée à présenter, nous vous encourageons à postuler et à partager votre histoire. »

La réception des candidatures ouvre le 17 janvier 2023 à 12h PT et 13h MT. STORYHIVE finance 80 courts métrages documentaires à travers la Colombie-Britannique et l’Alberta avec 20 000 $ en financement de production, formation, mentorat et distribution sur TELUS Optik TV.

Envoyez votre candidature à storyhive.com/apply avant minuit le 28 février 2023 !

