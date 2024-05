La CIJ se prononcera vendredi sur l’offensive israélienne de Rafah : NPR

basculer la légende Remko de Waal/ANP/AFP via Getty Images

BERLIN – La plus haute juridiction des Nations Unies devrait rendre vendredi une ordonnance concernant l’offensive israélienne dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, ordonnant potentiellement à Israël de mettre fin à l’opération.

Le tribunal n’a aucun moyen de faire respecter ses ordonnances, mais l’affaire, intentée par l’Afrique du Sud, a exercé une pression internationale croissante sur Israël pour qu’il fasse preuve de plus de retenue dans sa campagne militaire à Gaza.

La semaine dernière, dans le cadre de sa défense devant la Cour internationale de Justice de l’ONU à La Haye, Israël a qualifié son opération militaire à Rafah, située à la frontière de Gaza avec l’Égypte, de « limitée et localisée ». Il a fait valoir que les juges du tribunal ne devraient pas restreindre les actions d’Israël à Gaza. Les avocats de l’Afrique du Sud ont soutenu que l’offensive israélienne sur Rafah était « la dernière étape dans la destruction de Gaza et du peuple palestinien ».

Le gouvernement israélien a accusé l’Afrique du Sud d’agir comme une « branche légale du Hamas » en déposant une plainte à La Haye et il affirme qu’il n’est pas lié par les décisions de la cour.

L’armée israélienne combat cette semaine dans les quartiers du centre de Rafah, élargissant sa campagne contre le Hamas dans le cadre d’une opération qui a débuté le 6 mai, lorsque l’armée a déclaré qu’elle menait une « opération limitée » contre les bataillons du Hamas dans la ville, « faisant en sorte que chaque efforts visant à prévenir les dommages causés aux civils.

Israël affirme que l’offensive de Rafah est nécessaire pour renverser les quatre bataillons restants de combattants du Hamas qui, selon lui, seraient restés dans la ville, ainsi que pour tenter de sauver certains des combattants du Hamas. 128 otages vivants et décédés sont toujours détenus par des groupes armés palestiniens depuis l’attaque menée le 7 octobre par le Hamas contre Israël qui a déclenché la guerre à Gaza.

Environ 900 000 Palestiniens ont fui Rafah depuis le début de l’offensive israélienne. Avant l’offensive militaire actuelle d’Israël, environ 1,3 million de Palestiniens déplacés d’ailleurs à Gaza y trouvaient refuge.

L’une des préoccupations des dirigeants israéliens est qu’une injonction de la CIJ pourrait précipiter une résolution similaire du Conseil de sécurité de l’ONU, dans laquelle Israël compterait sur les États-Unis pour opposer leur veto à une telle mesure.

Cette semaine, la Cour pénale internationale, une entité distincte de la CIJ, a soumis des demandes au procureur Karim Khan pour émettre des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, le chef du Hamas à Gaza Yahya Sinwar et le chef politique du Hamas Ismail. Haniyeh et Mohammed Deif, le chef de la branche militaire du Hamas, les Brigades Al Qassem.

Khan demande des mandats d’arrêt contre Sinwar, Deif et Haniyeh pour des accusations comprenant des crimes contre l’humanité, notamment l’extermination, le meurtre et la violence sexuelle. Il souhaite porter des accusations contre Netanyahu et Gallant pour le crime de guerre de « famine comme arme de guerre », ce qui marquerait la première fois que cette accusation serait utilisée devant les tribunaux internationaux.