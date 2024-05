La CIJ ordonne à Israël de mettre fin à son offensive sur Rafah et Gaza | Nouvelles

Les juges du plus haut tribunal des Nations Unies ont ordonné à Israël de mettre fin à son offensive dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, et de se retirer de l’enclave, dans une affaire intentée par l’Afrique du Sud accusant Israël de génocide, invoquant un « risque immense » pour la population palestinienne.

La décision de vendredi marque la troisième fois cette année que le panel de 15 juges rend des ordonnances préliminaires visant à limiter le nombre de morts et à alléger les souffrances humanitaires à Gaza. Même si les ordonnances sont juridiquement contraignantes, le tribunal ne dispose pas de police pour les faire respecter.

En lisant un jugement de la Cour internationale de Justice ou Cour mondiale, le président de l’organisation, Nawaf Salam, a déclaré que les mesures provisoires ordonnées par la Cour en mars ne répondaient pas pleinement à la situation actuelle dans l’enclave palestinienne assiégée et que les conditions étaient réunies pour une nouvelle situation d’urgence. commande.

Israël doit « mettre immédiatement fin à son offensive militaire et à toute autre action dans le gouvernorat de Rafah, qui pourrait infliger au groupe palestinien à Gaza des conditions de vie susceptibles d’entraîner sa destruction physique, en tout ou en partie », a déclaré Salam, appelant à situation humanitaire à Rafah « désastreuse ».

Dans un reportage depuis La Haye, aux Pays-Bas, Step Vaessen d’Al Jazeera a déclaré que 13 des 15 juges de la CIJ étaient d’accord sur le fait que la situation à Rafah constituait une ligne rouge, des mots comme « exceptionnellement désastreux » étant utilisés par eux pour décrire la situation.

« Le juge principal a déclaré que 800 000 personnes étaient déplacées et qu’il ne croyait pas la parole d’Israël selon laquelle ils bénéficient d’une sécurité et d’un accès humanitaire. Il a dit qu’il n’y avait aucune preuve de cela », a-t-elle noté.

« C’est pourquoi le tribunal a rendu une ordonnance très ferme ordonnant à Israël de cesser immédiatement son offensive et ses opérations militaires à Rafah et d’en retirer ses troupes. Il a également statué sur les passages frontaliers, selon lesquels ils doivent être rouverts le plus tôt possible pour permettre l’arrivée de l’aide humanitaire », a ajouté Vaessen, précisant que le juge a également souligné que les observateurs de l’ONU doivent y accéder le plus tôt possible pour s’assurer. qu’aucune preuve d’éventuels crimes de guerre ne disparaisse de la région.

La CIJ a également ordonné à Israël de lui rendre compte dans un délai d’un mois de ses progrès dans l’application des mesures ordonnées par l’institution.

Israël a lancé ce mois-ci son assaut sur la ville méridionale de Rafah, forçant des centaines de milliers de Palestiniens à fuir une ville qui était devenue un refuge pour environ la moitié des 2,3 millions d’habitants.

Rafah, à la limite sud de Gaza, a également été la principale route d’acheminement de l’aide, et les organisations internationales affirment que l’opération israélienne a isolé l’enclave et accru le risque de famine.

Dans un reportage depuis Deir Al Balah, dans le centre de Gaza, Hind Al Khoudary d’Al Jazeera a déclaré que les habitants de Gaza n’ont pas encore réagi à la décision de la CIJ car beaucoup d’entre eux n’ont pas de connexion Internet.

« Les gens ici dans la bande de Gaza essaient actuellement de se nourrir… après avoir été constamment déplacés. Les gens ne sont donc pas très conscients de ce qui se passe. Ils demandent aux journalistes… s’il y a quelque chose de positif », a-t-elle déclaré.

Khoudary a ajouté qu’en tant que journalistes à Gaza, ils ne veulent pas donner de faux espoirs aux habitants de la région et attendent d’entendre plus d’informations sur la manière dont l’arrêt de la CIJ sera appliqué à Rafah, où la situation reste intense.

Les avocats de l’Afrique du Sud ont demandé la semaine dernière à la CIJ de La Haye d’imposer des mesures d’urgence, affirmant que les attaques israéliennes contre Rafah doivent cesser pour assurer la survie du peuple palestinien.

Dans une décision très controversée rendue en janvier, le tribunal a ordonné à Israël de faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher les actes de génocide à Gaza, mais n’est pas allé jusqu’à ordonner l’arrêt des combats.

Israël a rejeté à plusieurs reprises les accusations de génocide dans cette affaire comme étant sans fondement, arguant devant le tribunal que ses opérations à Gaza étaient des opérations d’autodéfense et ciblaient les combattants du Hamas qui ont attaqué Israël le 7 octobre.

Un porte-parole du gouvernement israélien a déclaré à la veille de la décision de vendredi qu’« aucune puissance sur Terre n’empêchera Israël de protéger ses citoyens et de s’en prendre au Hamas à Gaza ».

La CIJ, également connue sous le nom de Cour mondiale, est la plus haute instance des Nations Unies chargée de connaître des différends entre États. Ses décisions sont définitives et contraignantes mais ont été ignorées dans le passé. Le tribunal n’a aucun pouvoir d’exécution.