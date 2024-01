La CIJ ne parvient pas à ordonner un cessez-le-feu, mais affirme qu’Israël doit empêcher le génocide à Gaza | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Une décision provisoire du tribunal appelle à des mesures d’urgence et déclare qu’Israël doit « prévenir et punir » l’incitation à commettre le génocide.

La Cour internationale de Justice (CIJ) a ordonné à Israël de prendre des mesures pour prévenir les actes de génocide à Gaza, mais n’est pas allée jusqu’à appeler au cessez-le-feu demandé par l’Afrique du Sud.

Le tribunal ne s’est pas prononcé à ce stade sur le cœur de l’affaire intentée par l’Afrique du Sud – à savoir si un génocide a eu lieu à Gaza – mais une écrasante majorité de ses 17 juges présidant l’affaire ont voté vendredi pour que les mesures d’urgence soient mises en œuvre.

En rendant sa décision provisoire, le tribunal a déclaré qu’Israël devait prendre toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher ses troupes de commettre un génocide, empêcher l’incitation à commettre un génocide, autoriser davantage d’aide humanitaire à Gaza et prendre davantage de mesures pour protéger les Palestiniens, qu’il a qualifié de zone protégée. groupe en vertu de la Convention sur le génocide de 1948.

La décision appelle également Israël à faire rapport au tribunal dans un mois sur les mesures prises pour mettre en œuvre ces mesures.

Cependant, il n’a pas ordonné la cessation des hostilités à Gaza, où l’action militaire israélienne a tué plus de 26 000 Palestiniens depuis le début de la guerre le 7 octobre.

En rendant le jugement, la présidente de la Cour, Joan E Donoghue, a déclaré qu’il existe suffisamment de preuves de litige pour que l’affaire de génocide puisse se poursuivre et que la CIJ a la compétence pour statuer sur la question.

En attendant, jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue, elle a déclaré que le tribunal « est d’avis qu’Israël doit prendre les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l’incitation directe et publique à commettre le génocide ».





« Diminuer les tensions »

Quinze des 17 juges ont voté pour l’ensemble des mesures d’urgence à mettre en œuvre. L’Ougandaise Julia Sebutinde a été la seule juge à voter contre toutes les mesures.

Le juge israélien Aharon Barak, l’un des juges siégeant à La Haye, a déclaré : « Bien que je sois convaincu qu’il n’y a aucune plausibilité d’un génocide », il a voté pour deux des mesures.

Il a déclaré avoir rejoint la majorité « dans l’espoir que cette mesure contribuera à diminuer les tensions et découragera les discours préjudiciables ».

Barak a ajouté qu’il avait voté en faveur de la mesure relative à l’aide à Gaza dans l’espoir qu’elle « atténuera les conséquences du conflit armé pour les plus vulnérables ».

Thomas Macmanus, professeur de droit à l’Université Queen Mary de Londres, a déclaré à Al Jazeera qu’il n’était pas surpris que le tribunal n’ait pas demandé un cessez-le-feu car, d’une certaine manière, cela « rendrait Israël sans défense face à une attaque, et ce n’est pas vraiment à portée de main ». relève de la compétence du tribunal dans cette affaire ».

« Mais ce qu’ils demandent… ils ont demandé d’arrêter les massacres », a-t-il déclaré.

« Peut-être pas une cessation totale des hostilités, et peut-être qu’Israël peut maintenant mener des opérations antiterroristes très ciblées, mais il ne peut pas continuer l’attaque sur Gaza comme nous l’avons vu au cours des cent derniers jours, voire plus », a-t-il ajouté.

Une « victoire décisive »

L’Afrique du Sud a salué cette décision et l’a qualifiée de « victoire décisive » pour le droit international.

“L’Afrique du Sud espère sincèrement qu’Israël n’agira pas pour empêcher l’application de cette ordonnance, comme il a publiquement menacé de le faire, mais qu’il agira plutôt pour s’y conformer pleinement, comme il est tenu de le faire”, a déclaré le ministère sud-africain de la Défense. Relations internationales et coopération a déclaré dans un communiqué.

Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Maliki, a publié une déclaration sur cette décision et s’est félicité de cette décision, la qualifiant de « rappel important » que personne n’est au-dessus des lois.

« Cela brise la culture de criminalité et d’impunité bien ancrée d’Israël, qui a caractérisé ses décennies d’occupation, de dépossession, de persécution et d’apartheid en Palestine », a-t-il déclaré.

Sami Abu Zuhri, haut responsable du Hamas, a déclaré à l’agence de presse Reuters que cette décision constituait un développement important qui a contribué à isoler Israël et à dénoncer ses crimes à Gaza. « Nous appelons à forcer l’occupation à mettre en œuvre les décisions de la cour », a-t-il ajouté.

Cependant, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a critiqué la décision et a réitéré qu’Israël avait un « droit inhérent à se défendre » et que la « tentative ignoble » de nier ce droit constituait une « discrimination flagrante contre l’État juif ».

Même si les décisions de la CIJ sont définitives et sans appel, la cour ne peut pas non plus appliquer les mesures.