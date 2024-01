La CIJ déclare qu’Israël doit prévenir les actes de génocide à Gaza : points à retenir | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

La Cour internationale de Justice (CIJ) a rendu sa décision provisoire très attendue dans le procès de l’Afrique du Sud contre Israël concernant des actes génocidaires présumés à Gaza.

Voici les points saillants des mesures provisoires ordonnées vendredi par le tribunal dans une affaire qui a suscité un intérêt mondial :

Prévention du génocide

La Cour mondiale a ordonné à Israël de prendre des mesures pour prévenir les actes de génocide alors qu’il mène une guerre contre le groupe Hamas dans la bande de Gaza.

Dans cette décision, 15 des 17 juges de la CIJ ont voté en faveur de mesures d’urgence qui couvraient la plupart de ce que l’Afrique du Sud avait demandé, à l’exception notable de l’arrêt de l’action militaire israélienne à Gaza.

L’opération militaire israélienne a ravagé une grande partie de l’enclave densément peuplée et tué plus de 26 000 Palestiniens en près de quatre mois, selon les autorités sanitaires de Gaza. La guerre dure maintenant depuis plus de 100 jours depuis que le Hamas a attaqué le sud d’Israël le 7 octobre, tuant 1 139 personnes et en faisant 240 prisonniers.

Pas de cessez-le-feu

Le tribunal n’est pas allé jusqu’à appeler à un cessez-le-feu immédiat. Il y a moins de deux ans, en mars 2022, elle avait ordonné à la Russie de mettre fin à sa guerre contre l’Ukraine après que Kiev ait porté Moscou devant la CIJ.

Vendredi, la CIJ s’est abstenue de réitérer les mesures provisoires qu’elle avait ordonnées contre la Russie – et que Moscou a ignorées.

La ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, qui était présente au tribunal lorsque les juges ont rendu leur décision, a déclaré qu’elle « espérait » que les mesures provisoires incluent l’ordre d’un cessez-le-feu.

Mais Pandor a également fait valoir qu’elle ne voyait pas comment Israël pourrait mettre en œuvre les mesures ordonnées par la CIJ sans cessez-le-feu.

La CIJ est compétente

Israël avait insisté ce mois-ci dans ses arguments sur le fait que la CIJ n’était pas compétente dans cette affaire. Mais vendredi, la juge Joan Donoghue, présidente de la CIJ, a déclaré que la cour avait conclu qu’elle pouvait statuer sur la question et spécifiquement qu’elle pouvait ordonner des mesures provisoires.

Elle a souligné les déclarations publiques antérieures de l’Afrique du Sud suggérant qu’Israël aurait pu violer ses engagements au titre de la Convention sur le génocide de 1948.

En outre, Donoghue a souligné qu’Israël a toujours rejeté toute allégation de génocide à Gaza. Elle a souligné les positions opposées des parties impliquées pour souligner qu’un différend existe entre les deux parties. Donoghue a déclaré que, sur la base des preuves présentées, certains actes et omissions d’Israël et de ses responsables semblent entrer dans le champ d’application de la Convention sur le génocide.

Prévenir et punir l’incitation au génocide à Gaza

La Cour a également averti Israël de « prendre toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher » les actes qui pourraient tomber sous le coup de la Convention sur le génocide, mise en place alors que le monde est aux prises avec les horreurs de l’Holocauste.

Il a également déclaré qu’Israël devrait « prévenir et punir » toute incitation au génocide.

L’Afrique du Sud a accusé Israël d’actes « génocidaires » visant à provoquer la « destruction d’une partie substantielle du groupe national, racial et ethnique palestinien ».

Il avait exhorté le tribunal à ordonner à Israël de « suspendre immédiatement » ses opérations militaires à Gaza et de permettre à l’aide humanitaire d’atteindre les civils.

Israël doit faire rapport dans un délai d’un mois

Les juges ont statué qu’Israël doit faire rapport au tribunal dans un délai d’un mois sur ce qu’il fait pour faire respecter l’ordre de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir les actes de génocide à Gaza.

Donoghue a déclaré que la décision crée des obligations juridiques internationales pour Israël.





Autoriser l’aide humanitaire à entrer dans la bande

Le tribunal a également statué qu’Israël devait rapidement mettre en œuvre des mesures « immédiates et efficaces » pour garantir l’acheminement de l’aide humanitaire et des services de base dont Gaza a un besoin urgent.

Le Hamas, qui gouverne Gaza depuis 16 ans, a salué la décision « importante » du tribunal, affirmant qu’elle « contribue à isoler Israël ».

“Le [International] La décision de la Cour de justice est un développement important qui contribue à isoler Israël et à dénoncer ses crimes à Gaza », a-t-elle déclaré dans un communiqué.