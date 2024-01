La CIJ déclare qu’Israël doit prévenir le génocide à Gaza

26 janvier 2024

La plus haute juridiction de l’ONU a ordonné à Israël de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher les actes de génocide à Gaza, mais n’est pas allée jusqu’à lui dire de mettre fin à la guerre.

L’audience de vendredi à la Cour internationale de Justice (CIJ) à La Haye était la première fois que les juges rendaient une décision dans le cadre d’une affaire qui a débuté il y a deux semaines. Le verdict sur l’allégation centrale de génocide devrait prendre beaucoup plus de temps, voire des années.

Bien que le tribunal n’ait pas appelé à l’arrêt de l’action militaire israélienne, comme l’Afrique du Sud le lui avait demandé, cela est interprété comme une victoire pour ceux qui soutiennent la cause de l’Afrique du Sud.

La CIJ a estimé qu’elle avait compétence en la matière et a décidé qu’il existait un cas plausible au regard de la Convention sur le génocide de 1948 et que la population palestinienne de Gaza courait un risque réel de dommages irréparables.

Le ministre palestinien des Affaires étrangères a déclaré que la décision montrait qu’« aucun État n’est au-dessus des lois », ajoutant qu’elle « devrait servir de signal d’alarme pour Israël et les acteurs qui ont permis son impunité bien ancrée ».

Il a déclaré que l’allégation de l’Afrique du Sud selon laquelle Israël commettait un génocide était “non seulement fausse, mais scandaleuse et que les gens honnêtes du monde entier devraient la rejeter”.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a rejeté cette décision, affirmant qu’Israël “n’a pas besoin de sermonner sur la moralité pour faire la distinction entre les terroristes et la population civile de Gaza”.

La CIJ a ordonné à Israël de prendre une série de mesures contre des actes potentiellement génocidaires contre les Palestiniens à Gaza. Il s’agit notamment de mesures non seulement sur le champ de bataille, mais également contre l’incitation publique au génocide. Il a également ordonné à Israël de prendre « des mesures immédiates et efficaces » pour permettre l’acheminement de l’aide à la population de Gaza.

Bien que les ordonnances rendues par la CIJ soient juridiquement contraignantes, elle n’a pas le pouvoir de les exécuter. On ne s’attend pas à ce qu’Israël se conforme aux ordres.

Plus de 26 000 Palestiniens – pour la plupart des femmes et des enfants – ont été tués à Gaza par les bombardements israéliens depuis le 7 octobre, a déclaré le ministère de la Santé dirigé par le Hamas. Israël a lancé son offensive après que des vagues d’hommes armés du Hamas ont fait irruption à la frontière tôt dans la journée, tuant environ 1 300 personnes – principalement des civils – et en ramenant environ 250 autres à Gaza comme otages.