La CIJ déclare qu’Israël doit arrêter l’opération Rafah, quelle est la prochaine étape ? | Nouvelles de Gaza

La Cour internationale de Justice a appelé Israël à mettre fin à ses opérations à Rafah, la ville la plus au sud de Gaza.

Au cours des deux dernières semaines, Israël a réduit en ruines des quartiers entiers de Rafah et déplacé de force des centaines de milliers de personnes.

Israël affirme qu’il doit s’installer à Rafah pour achever sa mission de vaincre le Hamas. Cependant, la CIJ a statué que les objectifs de guerre d’Israël violaient effectivement les droits des Palestiniens en vertu de la Convention sur le génocide.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les nouvelles ordonnances de la CIJ.

Quelle a été la décision de la CIJ sur le cas de l’Afrique du Sud contre Israël ?

Selon le tribunal, Israël doit cesser son offensive sur Rafah.

Le tribunal n’était pas convaincu qu’Israël avait pris des mesures suffisantes pour protéger la vie civile et a voté – 13 juges contre deux – qu’Israël devait prendre des mesures efficaces pour permettre à toute commission d’enquête soutenue par l’ONU d’entrer dans Gaza et d’enquêter sur les allégations de génocide.

Le tribunal a également réaffirmé sa décision précédente du 26 janvier selon laquelle Israël doit accroître son aide aux Palestiniens de Gaza.

« La CIJ dit essentiellement : OK, ça suffit », a déclaré Alonso Gurmendi, spécialiste du droit international au King’s College de Londres. « Il s’agit d’une commande assez importante… [reflects] une perte de patience [with Israel] à mon avis. »

Quelle était la plainte de l’Afrique du Sud contre Israël ?

L’Afrique du Sud a initialement déposé une demande d’urgence pour qu’Israël mette fin à son offensive sur Rafah, mais a ensuite élargi sa demande pour un cessez-le-feu total à Gaza.

Cela mettra-t-il fin à l’attaque israélienne contre Rafah ?

Quelques minutes après que la décision ait été rendue, des rapports ont fait état de raids aériens israéliens sur Rafah.

Pour l’instant, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n’a fait aucune déclaration officielle. Mais les analystes estiment qu’Israël continuera à violer l’ordonnance de la CIJ.

Des juristes et des analystes ont déclaré qu’Israël avait refusé de se conformer aux mesures provisoires de la CIJ le 26 janvier. La CIJ avait appelé Israël à accroître son aide pour protéger les droits des Palestiniens en vertu de la convention sur le génocide.

Gurmendi a ajouté que la nouvelle mesure provisoire accentue la pression sur les États occidentaux qui arment Israël.

« Comment pouvez-vous justifier la vente d’armes qu’Israël utilisera à Rafah ? Je ne pense pas que vous puissiez. Je pense que c’est légalement impossible », a-t-il déclaré. « Alors pendant que ça [ICJ order] ne stoppera pas l’opération à Rafah elle-même, cela renforce la pression sur l’idée qu’il est acceptable de continuer à vendre des armes à Israël.»

Qu’a dit d’autre la CIJ ?

Il a ordonné à Israël d’ouvrir le terminal de Rafah pour permettre l’acheminement sans entrave de l’aide.

« L’ordre est [legally] contraignant pour Israël. Précédent [ICJ] ordres [to scale up aid] « Nous avons déjà averti les États qu’il existe un risque imminent de génocide et que leur devoir – en vertu de la convention sur le génocide – d’empêcher cela a déjà été déclenché », a déclaré Heidi Matthews, juriste à l’Université York de Toronto.

« Évidemment, certaines personnes seront déçues qu’il n’y ait pas eu d’ordre de cessez-le-feu complet. Il s’agit toujours d’un grand pas en avant, mais il ne s’agit pas d’un cessez-le-feu total », a-t-elle ajouté.

Une réaction de la part de la Palestine ou de groupes palestiniens ?

Le Hamas a salué les décisions de la CIJ. Il a déclaré dans un communiqué qu’Israël continue de commettre des massacres dans la bande de Gaza. Le groupe a ajouté qu’il s’attend à ce que le tribunal finisse par ordonner à Israël de mettre fin à sa guerre dans l’ensemble de la bande assiégée.

« Ce qui se passe à Jabalia et dans d’autres gouvernorats de la bande de Gaza n’est pas moins criminel et dangereux que ce qui se passe à Rafah. »

« Nous appelons la communauté internationale et les Nations Unies à faire pression sur l’occupation pour qu’elle se conforme immédiatement à cette décision et à traduire sérieusement et véritablement toutes les résolutions de l’ONU qui obligent l’armée d’occupation sioniste à mettre fin au génocide qu’elle commet contre notre peuple depuis plus de sept mois.

Comment Israël a-t-il réagi ?

La réponse des responsables israéliens a été largement provocatrice.

De nombreux responsables ont réitéré leurs accusations antérieures selon lesquelles le tribunal aidait des « terroristes ».

Le ministre des Finances Bezalel Smotrich a écrit sur X, anciennement Twitter, qu’Israël était dans une « guerre pour son existence », ajoutant qu’arrêter l’invasion de Rafah revenait à exiger qu’Israël « cesse d’exister ».

Il a averti que l’arrêt de l’assaut signifiait que « l’ennemi atteindrait les lits de nos enfants et de nos femmes dans tout le pays ». Il a ensuite tweeté que « l’histoire jugera qui s’est tenu aux côtés des nazis du Hamas et de l’EI ». [ISIL].»

La CIJ sera-t-elle en mesure d’appliquer la décision de vendredi ?

Ils n’ont aucun pouvoir coercitif au sein du système des Nations Unies. L’application des lois repose sur les membres du tribunal qui doivent respecter leurs obligations en vertu du droit international et sur le Conseil de sécurité de l’ONU.

En quoi cette audience du tribunal diffère-t-elle de la précédente ?

Les deux audiences visaient à mettre fin à la guerre dévastatrice menée par Israël contre Gaza. Des experts ont déclaré à Al Jazeera que les nouvelles ordonnances de la CIJ intensifient la pression sur Israël et les États alliés pour qu’ils protègent les Palestiniens et mettent fin à leur guerre contre Gaza, qui a tué plus de 35 000 personnes et rendu l’enclave effectivement inhabitable.

Et après?

Les ordonnances de la CIJ sont juridiquement contraignantes. Cependant, la décision de la Cour sera désormais discutée au Conseil de sécurité de l’ONU, où les États pourront décider d’agir ensemble pour faire appliquer les ordonnances de la Cour. Les résolutions du Conseil de sécurité sont également juridiquement contraignantes.

Cependant, les États-Unis disposent d’un veto, qu’ils ont historiquement utilisé pour protéger Israël des conséquences d’une violation du droit international.

Le 18 avril, les États-Unis ont opposé leur veto à une proposition de résolution qui aurait fait de la Palestine le 194ème membre de l’ONU.