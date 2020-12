La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été différent de tout autre auparavant, mais il y avait encore beaucoup d’accords conclus, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

TOP STORY: Mbappe reprend les discussions avec le PSG

Attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe a repris les négociations contractuelles avec le club, rapporte RMC Sport.

Le contrat du vainqueur de la Coupe du monde le mène jusqu’en 2022, mais avec deux rencontres ces derniers jours, les roues semblent en mouvement pour que Mbappe puisse potentiellement rester encore plus longtemps dans la capitale française.

Mbappe voudrait des garanties du club, l’une d’entre elles étant qu’il continuera à concourir et ira loin en UEFA Champions League. Il a été lié à l’intérêt du Real Madrid et de Liverpool.

BLOG EN DIRECT

08h41 GMT: Attaquant italien Mario Balotelli a signé pour l’équipe italienne de Serie B Monza sur un transfert gratuit lundi.

L’ancien attaquant de l’Inter Milan, de Manchester City, de l’AC Milan et de Liverpool est sans équipe depuis son départ de Brescia relégué à la fin de la campagne 2019-20.

Ambitious Monza a été promu champion de Serie C la saison dernière et appartient à l’ancien AC Milan et au Premier ministre italien Silvio Berlusconi, qui a signé Balotelli à deux reprises pour les Rossoneri.

Ils occupent la neuvième place de la Serie B et sont dirigés par l’ancien milieu de terrain milanais et entraîneur Cristian Brocchi. Parmi ses coéquipiers à Monza, Balotelli retrouvera Kevin-Prince Boateng et Gabriel Paletta, avec qui il a joué à Milan.

08h00 GMT: Paul PogbaLa carrière de Manchester United « est terminée », selon son agent Mino Raiola.

United a déclenché une prolongation d’un an du contrat de Pogba qui le maintiendra à Old Trafford jusqu’en 2022, mais dans une interview avec Tuttosport, Raiola a révélé que le milieu de terrain n’avait pas l’intention d’engager son avenir pour le club et souhaitait partir en janvier.

« C’est fini entre Manchester United et Pogba », a déclaré Raiola dans l’interview publiée lundi. « Inutile de tourner autour du pot, il vaut mieux parler clairement, regarder en avant et ne pas perdre de temps à chercher des personnes à blâmer: Paul est malheureux à Manchester United.

« Il est incapable de s’exprimer comme on l’attend de lui. Il a besoin d’un changement de club, d’un changement de décor.

« Il a un contrat qui expire dans un an et demi – à l’été 2022 – mais je pense que la meilleure solution pour tout le monde est qu’il part au prochain mercato.

« Sinon, United connaît bien le risque de le perdre pour rien, étant donné pour le moment que le joueur n’a pas l’intention de prolonger son contrat. Si quelqu’un ne comprend pas cela, il comprend peu ou rien au football.

« En tout cas, ils peuvent tous me blâmer si Paul part l’été prochain. »

PAPER TALK (par Harry Kettle): bataille du nord de Londres pour Kessie de Milan

L’AC Milan est conscient de l’intérêt d’Arsenal et de Tottenham Hotspur pour l’homme vedette Franck Kessie, Rapporte Calciomercato.

Kessie s’est avéré être l’un des joueurs les plus vitaux de Milan jusqu’à présent cette saison alors qu’ils continuent de rechercher un titre de champion surprenant après un bon début de campagne.

Il est actuellement sous contrat avec le club jusqu’en juin 2022, mais avec les Gunners et les Spurs persistants, il ne durera peut-être pas aussi longtemps.

Milan aurait placé une valorisation de 40 à 45 millions d’euros sur Kessie, bien que, selon toute vraisemblance, toute offre potentielle puisse devoir dépasser 50 millions d’euros pour être à bord.

Liverpool cherche un nouvel accord Fabinho

The Guardian rapporte que Liverpool espère s’étendre Fabinhocontrat avec le club.

L’impressionnant milieu de terrain devenu défenseur central devrait durer jusqu’en 2023, mais comme il continue de prospérer à Anfield, Jurgen Klopp veut le verrouiller avec des conditions qui le garderaient dans le Merseyside au moins jusqu’en 2025 ou peut-être même. 2026.

Liverpool a été contraint de faire face à une parade de problèmes de blessures jusqu’à présent cette saison, mais à travers tout cela, Fabinho est considéré comme l’un de leurs éclairages dans leur quête d’un deuxième titre consécutif en Premier League.

Tap-ins

– L’attaquant des Wolverhampton Wanderers en prêt Patrick Cutrone est prêt à dire au revoir à la Fiorentina, rapporte Calciomercato. L’ancien joueur de l’AC Milan, âgé de 22 ans, n’a pas tout à fait réussi à trouver la cohérence qu’il souhaitait depuis son retour en Italie. Cependant, les équipes de Serie A Bologne et Parme pourraient chercher à prolonger encore son séjour en Serie A une fois la fenêtre de janvier ouverte.

– West Ham United, Crystal Palace, Southampton et Fulham font partie de ces espoirs d’ex-Spurs Marcus Edwards, selon Teamtalk. L’ailier de 22 ans s’est épanoui au côté portugais de Vitoria Guiamares cette saison, avec un possible retour au football anglais la saison prochaine.