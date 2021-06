La cible fixe des objectifs de développement durable : zéro émission nette d’ici 2040

Target est connue pour ses marchandises exclusives, avec des marques privées pour tout, des fournitures d’art et d’artisanat aux vêtements. Aujourd’hui, le détaillant s’engage à rendre tous ces produits plus respectueux de l’environnement.

Il a déclaré mardi qu’il concevrait des articles plus durables, éliminerait les déchets et encouragerait la réutilisation d’ici 2040.

Au cours de cette période, Target prévoit de devenir une entreprise à zéro net, ce qui signifie qu’elle ne créera aucun déchet pour les décharges de ses opérations aux États-Unis et n’aura aucune émission nette dans ses opérations et sa chaîne d’approvisionnement.

Bien que ces changements ne soient pas immédiatement apparents pour les consommateurs, les efforts du détaillant sont en cours. Target a déclaré avoir déjà lancé quelques produits et initiatives dans un souci de durabilité. Par exemple, ses vêtements Universal Thread utilisent du coton et du polyester recyclé issus de sources durables et sa gamme de produits de nettoyage, Everspring, utilise des bouteilles et des pulvérisateurs 100 % recyclables, des lingettes multisurfaces compostables et du papier 100 % recyclé.

« Ces normes sont en cours d’élaboration au moment où nous parlons. Vous les verrez tout au long d’aujourd’hui et à l’avenir. Et puis, au fur et à mesure que nous lançons de nouvelles marques, cela sera davantage intégré à ce à quoi ressemble le lancement de cette marque. Alors plus à venir, « , a déclaré Amanda Nusz, vice-présidente principale de la responsabilité d’entreprise du détaillant.

Alors qu’il travaille vers cet objectif, Target a d’autres repères à atteindre encore plus tôt. D’ici 2025, toutes ses marques utiliseront des emballages plastiques recyclables, compostables ou réutilisables.

D’ici 2030, son objectif est d’être le leader du marché pour la création et la conservation de marques et d’expériences inclusives et durables, a déclaré la société.

À partir de cet automne, l’entreprise abordera les sacs en plastique à usage unique dans le cadre de son initiative Beyond the Bag, qui cherche à concevoir des sacs de vente au détail moins nocifs pour l’environnement.

Target a déclaré qu’il répondait à la demande croissante des consommateurs pour des produits et des pratiques plus durables de la part des entreprises.

Soixante-douze pour cent des consommateurs américains ont déclaré que la durabilité est quelque peu importante ou importante lors de la prise de décisions d’achat, selon les résultats de l’indice EY Future Consumer Index. L’enquête a recueilli des informations auprès de 1 001 personnes interrogées aux États-Unis et de plus de 14 000 personnes interrogées dans le monde en mai.

Les consommateurs sont tellement attachés à la durabilité que 30% ont déclaré qu’ils dépensaient davantage pour des produits durables et meilleurs pour l’environnement et 31% ont déclaré qu’ils prévoyaient d’augmenter leurs achats de produits durables au cours des 12 prochains mois.

« Nous avons passé plus d’un an à rassembler des informations et à écouter », a déclaré Nusz. « C’est une nouvelle ère de durabilité pour notre entreprise. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un nouveau travail, nous visons à co-créer un avenir équitable et régénérant avec nos clients, nos partenaires et la communauté. »

Les objectifs annoncés par Target mardi s’appuient sur ses efforts antérieurs. Par exemple, Target s’est connecté au Engagement mondial de la nouvelle économie des plastiques en 2018 pour s’engager à éliminer les déchets plastiques en les rendant réutilisables, recyclables ou compostables. L’entreprise a également commencé à réduire ses émissions et à s’approvisionner davantage en électricité à partir de sources renouvelables.

D’autres enseignes répondent à la demande des consommateurs pour des produits moins nocifs pour l’environnement. Walmart a lancé un partenariat avec ThredUp, un vendeur de vêtements, de chaussures et d’accessoires d’occasion, pour proposer des articles d’occasion pour femmes et enfants sur le site Web de Walmart. ThredUp a également des partenariats avec Gap et Macy’s.

Adidas s’est fixé pour objectif de rendre neuf des dix produits durables d’ici 2025 et Lululemon a piloté un programme de revente permettant aux clients d’acheter et de vendre des articles d’occasion. Ce mois-ci, il étendra l’effort à son site Web. Levi’s a lancé une campagne encourageant les clients à porter leur jean plus longtemps et évitez de vous en débarrasser.

« En tant qu’entreprise et membre de la communauté mondiale, il est impératif pour la santé de notre entreprise et de notre planète que nous adoptions de nouvelles façons d’aller de l’avant », a déclaré le président-directeur général Brian Cornell dans un communiqué. « Nous savons que la durabilité est liée à la résilience et à la croissance des entreprises, et que notre taille et notre échelle peuvent entraîner un changement bénéfique pour tous. »