La cible fait face à des critiques après avoir retiré les produits sur le thème LGBTQ2 – National

Target s’est autrefois distinguée en soutenant avec audace la communauté LGBTQ+.

Maintenant, ce statut est terni après avoir supprimé certains produits sur le thème LGBTQ + et déplacé les affichages du mois de la fierté à l’arrière des magasins dans certains endroits du sud en réponse aux plaintes en ligne et aux confrontations en magasin qui, selon lui, menaçaient le bien-être des employés.

Target fait face à une deuxième réaction de la part des clients bouleversés par la réaction du détaillant à rabais à l’activisme agressif anti-LGBTQ +, qui a également balayé les législatures des États républicains. Mercredi, des groupes de défense des droits civiques ont réprimandé l’entreprise pour avoir cédé aux clients anti-LGBTQ + qui ont renversé les présentoirs et ont exprimé leur indignation face aux maillots de bain fluides.

« Target devrait remettre les produits dans les rayons et s’assurer de leur Affichages de la fierté sont visibles sur les sols, pas poussés dans le placard proverbial », a déclaré la présidente de Human Rights Campaign, Kelley Robinson, dans un communiqué. « C’est ce que veulent les intimidateurs. »

Le tumulte suscité par le marketing du mois de la fierté de Target – et sa réponse aux critiques – n’est que le dernier exemple de la façon dont les entreprises ont du mal à répondre aux différents groupes de clients à une époque de fractures culturelles extrêmes, en particulier autour des droits des transgenres.





Bud Light est toujours aux prises avec les retombées du moment où il a envoyé à l’influenceur transgenre Dylan Mulvaney une canette de bière avec son visage dessus, que Mulvaney a ensuite affichée dans une publication Instagram, déclenchant un contrecoup. La société mère de Bud Light triple ses dépenses de marketing aux États-Unis cet été alors qu’elle tente de restaurer les ventes perdues.

En Floride, Disney est engagé dans une bataille juridique avec le gouverneur Ron DeSantis depuis qu’il a exprimé son opposition aux limites imposées par l’État dans les salles de classe pour discuter de l’identité de genre et de l’orientation sexuelle.

Allen Adamson, co-fondateur et associé directeur de la société de marketing Metaforce, a déclaré que Target aurait dû réfléchir au potentiel de contrecoup et prendre des mesures pour l’éviter, comme varier les produits qu’il vend par région.

« Le pays est beaucoup moins homogène qu’il ne l’a jamais été », a-t-il déclaré. « Pour n’importe quelle marque, ce n’est plus » une taille unique « . »

Les actions de Target, qui est basée à Minneapolis, ont chuté de près de 3 % mercredi.

Selon un sondage Gallup de 2021, 21 % des personnes de la génération Z s’identifient comme lesbiennes, gays, bisexuels ou transgenres, contre 3 % des baby-boomers. Gallup a également constaté que les jeunes consommateurs sont plus susceptibles de vouloir que les marques promeuvent la diversité et prennent position sur les questions sociales.





« Se retirer est la pire chose qu’ils auraient pu faire », a déclaré Jake Bjorseth, qui dirige trndsttrs, une agence qui aide les marques à comprendre et à atteindre les clients de la génération Z. « Ne pas s’attendre à un contrecoup potentiel, c’est ne pas comprendre ce que les membres (LGBTQ+) vivent au quotidien. »

« Une fois qu’ils se sont repliés sur les bords les plus extrêmes du problème, ils ont perdu pied », a ajouté Adamson. « Si vous pouvez changer une grande marque simplement en renversant un écran, alors ils sont sur la défense et vous ne gagnez jamais sur la défense. »

Target a longtemps été considéré comme un pionnier parmi les détaillants dans la manière dont il a adopté les droits et les clients LGBTQ +. Il a été parmi les premiers à présenter des produits thématiques pour honorer le mois de la fierté, qui a lieu en juin, et il a été à l’avant-garde dans le développement de relations avec les fournisseurs LGBTQ+.

Il a également fait face à des réactions négatives. En 2016, lorsqu’un débat national a éclaté sur les droits des transgenres, la société a déclaré que « l’inclusion est une conviction fondamentale chez Target » et a déclaré qu’elle soutenait les employés et les clients transgenres utilisant les toilettes ou la cabine d’essayage « correspondant à leur identité de genre ».

Mais même après avoir été menacé de boycott par certains clients, Target a annoncé des mois plus tard que davantage de magasins mettraient à disposition une salle de bain à toilette unique avec une porte pouvant être verrouillée.

Pas plus tard que l’année dernière, les forces de l’ordre ont été amenées à surveiller une menace sur les réseaux sociaux d’un jeune homme de l’Arizona qui a déclaré qu’il «menait la guerre» contre Target pour sa marchandise Pride Month, et il a encouragé les autres à agir.





Mais l’entreprise opère désormais dans un environnement encore plus politisé.

Selon l’American Civil Liberties Union, près de 500 projets de loi anti-LGBTQ+ ont été soumis aux assemblées législatives des États depuis le début de cette année. Au moins 17 États ont promulgué des lois restreignant ou interdisant les soins affirmant le genre pour les mineurs transgenres, bien que les juges aient temporairement bloqué leur application dans certains États.

Target a refusé mercredi de dire quels articles il retirait de ses magasins. Mais les maillots de bain pour femmes «tuck friendly», qui permettent aux femmes trans qui n’ont pas subi d’opérations d’affirmation de genre de dissimuler leurs parties intimes, figuraient parmi les articles Target’s Pride qui ont retenu le plus l’attention. Les créations d’Abprallen, une société basée à Londres qui conçoit et vend des vêtements et des accessoires LGBTQ + sur le thème occulte et satanique, ont également créé des réactions négatives.

La polémique chez Target a été exacerbée par plusieurs vidéos trompeuses circulant en ligne. Dans certains cas, des personnes ont prétendu à tort que le détaillant vendait des maillots de bain « adaptés aux tucks » pour les enfants.

« Compte tenu de ces circonstances volatiles, nous apportons des ajustements à nos plans, notamment en supprimant les éléments qui ont été au centre des comportements de confrontation les plus importants », a déclaré Target dans un communiqué mardi.

La société a promis son soutien continu à la communauté LGBTQ + et a noté qu’elle « se tient à leurs côtés alors que nous célébrons le mois de la fierté et tout au long de l’année ».

En effet, les affaires se déroulaient comme d’habitude dans de nombreux sites Target mercredi.





Au Target à Topeka, au Kansas, l’affichage Pride est resté à l’avant, visible lorsque les acheteurs passaient devant un corral de caddies juste après l’entrée. Il comprenait des vêtements sur le thème de la fierté pour les enfants, ainsi que des t-shirts et des maillots de bain pour femmes pour adultes.

« J’aime le fait que nos magasins locaux ici l’aient au premier plan, lorsque vous entrez », a déclaré Shay Hibler, une propriétaire de petite entreprise indépendante de Topeka qui faisait ses courses avec sa fille de 13 ans et soutient les droits LGBTQ +.

Megan Rusch, une résidente de la région de Kansas City qui étudie la justice pénale à l’Université Washburn de Topeka, faisait ses courses dans le même magasin et a déclaré que d’autres endroits pourraient s’inquiéter pour leur image : « C’est une région assez diversifiée ».

Elle a dit qu’elle pensait qu’il était bon pour les magasins d’avoir les présentoirs Pride afin que les clients LGBTQ+ se sentent inclus.

Son compagnon de magasinage, Blake Ferguson, un résident du Colorado qui étudie la comptabilité et la finance à l’Université d’Ottawa, a simplement ajouté : « L’amour, c’est l’amour.

—Durbin a contribué depuis Detroit. AP Writer John Hanna à Topeka, Kansas a contribué à ce rapport.