La cible de transfert d’Arsenal, Mykhaylo Mudryk, “aime” la publication Instagram #FreeMudryk alors que les Gunners et Chelsea se battent pour l’ailier du Shakhtar Donetsk

Mykhaylo Mudryk a semblé aimer une publication Instagram sous-titrée #FreeMudryk après la dernière offre d’Arsenal.

Le Shakhtar Donetsk et les Gunners sont bloqués dans des négociations sur le transfert du joueur de 22 ans, qui a été pressenti pour la célébrité.

Getty Mudryk aime clairement Arsenal, mais les Gunners n’offrent pas le bon prix pour lui

Et l’ailier semble avoir clairement exprimé ses réflexions sur la question sur les réseaux sociaux, la tenue ukrainienne étant prête à rejeter la dernière offre du côté nord de Londres.

Une publication d’un compte Instagram appelé “arsenal_memes__” a mis en ligne une photo de Mudryk derrière les barreaux avec le badge du club Shakhtar derrière lui, sous-titré : “#FreeMudryk”.

Bien que le message ait été publié il y a trois jours, la cible d’Arsenal a semblé aimer l’image, beaucoup pensant qu’elle peut être interprétée comme un appel “venez me chercher” au patron des Gunners, Mikel Arteta.

Cela a conduit une section de fans d’Arsenal à lancer le hashtag #FreeMudryk sur les réseaux sociaux avec des supporters désespérés de voir l’international ukrainien rejoindre en janvier.

Cela a été amplifié par la nouvelle que Chelsea est entré dans la course pour Mudryk, bien que leur intérêt soit timide et dépendrait de la capacité ou non de leurs rivaux londoniens à convenir d’un prix.

Arsenal a fait une deuxième offre pour l’attaquant d’une valeur de 62 millions de livres sterling qui devrait être rejetée par le Shakhtar, le club estimant qu’il vaut environ 90 millions de livres sterling.

La publication Instagram que Mudryk semblait aimer sur Instagram

Ils pensent que la référence pour les frais a été établie par Antony et Jack Grealish, qui ont rejoint Manchester United et Manchester City respectivement pour 85 millions de livres sterling et 100 millions de livres sterling.

Le directeur du football du Shakhtar, Dario Srna, s’est envolé pour l’Angleterre pour s’entretenir avec Arsenal et Chelsea au sujet d’un transfert pour Mudryk et pourrait être à Stamford Bridge pour parler au propriétaire des Blues, Todd Boehly, jeudi soir lors du match de City.

Mudryk a déjà admis qu’il surveillait de près les Gunners dans une interview avec l’épouse d’Oleksandr Zinchenko, Vlada, qui est présentatrice de télévision et journaliste de football.

“Ouais. Je les vérifie dans ‘myscore’ et je sais quand ils jouent, je peux les vérifier », a déclaré Mudryk.

Getty Mudryk a été évalué à environ 90 millions de livres sterling, selon des rapports

« Je les regarde aussi aussi. [Arsenal are] une équipe très dynamique, en général non seulement pour contrôler la possession mais aussi pour marquer des buts.

L’intérêt pour Mudryk est élevé après une belle campagne où il a marqué 10 buts et fait huit passes décisives dans toutes les compétitions jusqu’à présent, dont trois buts en Ligue des champions.

Le manager de Brighton, Roberto de Zerbi, qui l’a dirigé au Shakhtar, a même admis qu’il pourrait être un potentiel vainqueur du Ballon d’Or à l’avenir.

“Je l’aime bien, parce que j’aime tous mes ex-joueurs. Mais Brighton ne peut pas l’acheter, Arsenal, je ne sais pas », a déclaré le patron des Seagulls.

“Je pense que Mudryk peut gagner le Ballon d’Or à l’avenir. Je connais la valeur de Mudryk, il a le potentiel pour remporter le Ballon d’Or.