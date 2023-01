La cible de Manchester United, Harry Kane, répond au discours de sortie de Tottenham: “Conversations dans les mois à venir”

La cible de Manchester United et star de Tottenham, Harry Kane, est détendu quant à son avenir, affirmant qu’il s’attend à s’entretenir avec les Spurs dans “les mois à venir”.

Kane a marqué le vainqueur lors d’une victoire 1-0 en Premier League contre Fulham lundi pour égaler le record de 53 ans de Jimmy Greaves en tant que meilleur buteur de tous les temps de Tottenham avec 266 buts.

Il n’est plus qu’à un timide de remporter le record autonome, sans parler de son 200e but historique en Premier League.

Le contrat de Kane expire en 2024. (Crédit image : James Williamson – AMA/Getty Images)

Alors que le skipper anglais continue de produire de la magie sur le terrain, il y a eu beaucoup de spéculations autour de son avenir.

Des rapports récents indiquent que Manchester United envisage une offre de 80 millions de livres sterling (s’ouvre dans un nouvel onglet) pour l’attaquant cet été, lorsqu’il entrera dans la dernière année de son contrat avec les Spurs.

Mais le joueur de 29 ans n’a pas semblé affecté par les rumeurs lorsqu’on lui a demandé ce que l’avenir lui réservait après la victoire de Fulham.

“Il n’y a pas eu beaucoup de discussions, si je suis totalement honnête”, a déclaré Kane Sports du ciel. (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Conte espère garder son homme vedette cet été (Crédit image : Getty Images)

“Je suis sûr qu’il y aura des conversations au cours des prochains mois, mais pour être honnête, je me concentre uniquement sur cette saison et je fais de mon mieux pour l’équipe.

“Il y a encore beaucoup à jouer, essayer d’obtenir la Ligue des champions, nous avons encore la FA Cup et la Ligue des champions pour essayer de gagner. Je me concentre là-dessus. Je sais qu’il va y avoir des rumeurs, beaucoup de discussions et de spéculations sur mon avenir, mais je me concentre uniquement sur ce que je peux faire.

Kane a été un homme d’un seul club pendant toute sa carrière en club, à l’exception des premières périodes de prêt à Leyton Orient, Millwall, Norwich et Leicester. Cependant, il n’a pas encore remporté de trophée avec les Spurs et envisagerait ses options alors que son contrat se termine.

L’attaquant a été une figure clé de l’équipe d’Antonio Conte cette saison, marquant 16 buts en 21 matches de Premier League.

Plus d’histoires sur Manchester United et Tottenham

Trois stars anglaises sont sur le radar des Spurs. Tottenham a été lié à un coup de choc pour Harry Maguire, qui pourrait quitter Manchester United cette année. James Maddison pourrait être sur le point de quitter Leicester, selon leur manager Brendan Rodgers. Jordan Pickford a également été vanté pour un transfert.

Erik ten Hag a remporté des trophées avec sa “résolution professionnelle du Nouvel An” pour 2023 (s’ouvre dans un nouvel onglet)(ouvre dans un nouvel onglet); United n’a pas réclamé d’argenterie depuis la Coupe de la Ligue et la Ligue Europa sous Jose Mourinho il y a environ six ans.

Pendant ce temps, la nouvelle signature de Liverpool, Cody Gakpo, a admis qu’il pensait qu’il déménagerait à Old Trafford cet été. (s’ouvre dans un nouvel onglet)(s’ouvre dans un nouvel onglet).