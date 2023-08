La cible de Manchester United a accepté de déménager – et il pourrait résoudre les problèmes du milieu de terrain : rapport

Manchester United pourrait encore ajouter un autre milieu de terrain à son équipe – et résoudre certains des problèmes qu’ils ont rencontrés au début de cette saison.

Malgré une victoire lors de la première journée contre Wolverhampton Wanderers, l’équipe d’Erik ten Hag a été vivement critiquée par les experts pour son manque de compacité jusqu’à présent cette saison. Casemiro a fait l’objet de critiques importantes, alors qu’il a du mal à ancrer un milieu de terrain avec Mason Mount et Bruno Fernandes qui insistent.

Roy Keane a fustigé l’ancienne équipe de Sky Sports par la suite – et tout comme la saison dernière, lorsque Manchester United a décidé de signer Casemiro en réaction à une mauvaise ouverture de deux matches, ils pourraient encore répéter le tour maintenant.

Casemiro de Manchester United a été critiqué cette saison (Crédit image : Visionhaus/Getty Images)

Selon un média espagnol sportSofyan Amrabat a donné sa parole à United qu’il attendrait qu’ils concluent un accord.

Les Diables Rouges sont toujours en train de se débarrasser d’une partie de leur bois mort de l’équipe et ne pourront recruter plus de joueurs que lorsqu’ils auront libéré la place pour eux. Harry Maguire, par exemple, a été exclu de l’équipe de Ten Hag contre Tottenham Hotspur ce week-end, le Néerlandais ayant choisi deux gardiens à la place.

United se lance donc dans une course contre la montre pour vendre suffisamment de joueurs afin de faire venir un autre milieu de terrain et un défenseur, comme le souhaiterait Ten Hag. On pense que Scott McTominay intéresserait West Ham United, tandis que Maguire pourrait encore partir cet été. L’Atletico Madrid manifeste également son intérêt pour Amrabat et pourrait rivaliser avec les Diables rouges pour la signature.

Amrabat offre le genre de profil de milieu de terrain défensif qui pourrait aider à peaufiner le milieu de terrain actuel de United et à résoudre quelques problèmes, de toute façon. Alors que Casemiro semble fatigué pour le moment, le Marocain pourrait être la solution à long terme à la base du milieu de terrain – ou il pourrait être utilisé dans un double pivot avec le Brésilien.

Sofyan Amrabat pourrait encore rejoindre Manchester United (Crédit image : Gabriele Maltinti/Getty Images)

United a également une nouvelle recrue, Rasmus Hojlund, qui revient de blessure et aimerait également acheter un gardien de but suppléant.

Amrabat est valorisé à 30 millions d’euros par Marché de transfert.

