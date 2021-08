La cible de Man City, Harry Kane, ne se présente pas pour l’entraînement de Tottenham, poussant à déménager

Harry Kane ne s’est pas présenté à Tottenham Hotspur pour l’entraînement de pré-saison lundi matin alors qu’il tentait de forcer un éloignement du club, ont déclaré des sources à ESPN.

Kane, 28 ans, devait se rendre à Hotspur Way pour des tests COVID-19 et des analyses de sang de routine après une longue pause après la course de l’Angleterre à la finale de l’Euro 2020.

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Cependant, Kane a choisi de ne pas y assister, une décision qui représente une escalade dans l’impasse entre l’attaquant et le président des Spurs, Daniel Levy. Kane avait précédemment exprimé son désir de quitter le club cet été.

Manchester United et Chelsea surveillent la situation, mais des sources ont déclaré à ESPN que Manchester City est le leader et espère conclure un accord.

Levy est toutefois réticent à vendre, étant donné l’importance de Kane pour l’équipe et le fait qu’il lui reste trois ans sur son contrat de 200 000 £ par semaine dans le nord de Londres.

Kane pense qu’il a un gentleman’s agreement avec Levy qui permettrait au club d’écouter les offres appropriées pour le club cet été. Cependant, Tottenham évalue Kane à environ 150 millions de livres sterling – un chiffre que City s’est jusqu’à présent avéré réticent à égaler.

City a précédemment indiqué qu’elle était prête à offrir environ 100 millions de livres sterling, bien que des sources des deux clubs aient démenti qu’une offre officielle ait été déposée.

L’absence de rapport de Kane est une perturbation majeure des plans de pré-saison de Tottenham avant leur premier match de Premier League, qui par coïncidence contre City à domicile le 15 août.

Les Spurs affronteront Chelsea dans un match amical à Stamford Bridge mercredi, bien que Kane ait toujours eu peu de chances de figurer dans ce match. Ils affronteront ensuite Arsenal dimanche, et il n’est pas clair à ce stade si Kane sera impliqué.

Le mois dernier, le nouvel entraîneur-chef des Spurs, Nuno Espirito Santo, a minimisé les spéculations sur le départ de Kane.

« Harry est notre joueur, point final », a-t-il déclaré. « Pas besoin de parler d’autre chose.

« C’est maintenant le moment pour Harry de récupérer son énergie, de se reposer. Quand il reviendra, nous aurons le temps de parler. Nous aurons de bonnes conversations, mais c’est maintenant le moment pour Harry de se reposer et de se préparer à ce qui va arriver.

« Et j’ai hâte qu’il rejoigne le groupe et commence à travailler ensemble. »