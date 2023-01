La cible de Chelsea, Enzo Fernandez, vaut-elle 105 millions de livres sterling après seulement 80 matchs seniors?

Les saisons révolutionnaires ne sont pas plus vertigineuses que le parcours d’Enzo Fernandez depuis sa signature pour Benfica de River Plate dans le cadre d’un contrat d’une valeur de 14 millions d’euros (12,3 millions de livres sterling) en juillet.

En l’espace de six mois, le joueur de 21 ans a disputé ses 22 premiers matches sans défaite avec son nouveau club, s’annonçant sur la scène européenne en brillant au milieu de terrain alors que Benfica était en tête d’un groupe de la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain et la Juventus, puis a fait irruption dans le onze de départ de l’Argentine lors de la Coupe du monde et s’est immédiatement imposé comme un contributeur indispensable à un triomphe historique au Qatar.

Après avoir remporté à juste titre le prix du jeune joueur du tournoi de la FIFA, Fernandez est désormais le deuxième derrière la sensation du Borussia Dortmund Jude Bellingham dans les rangs des jeunes milieux de terrain les plus convoités au monde. Chelsea a été particulièrement proactif au début de janvier alors qu’il cherchait un successeur de haut niveau à Jorginho, qui devrait devenir agent libre cet été.

Benfica, qui n’a aucune obligation ou contrainte financière de vendre, a clairement indiqué qu’il ne se séparerait pas de Fernandez pour moins que la valeur de sa clause de libération de 120 millions d’euros (105 millions de livres sterling). Même selon les normes de dépenses agressives que Todd Boehly et Clearlake Capital ont établies depuis leur acquisition de Chelsea en mai dernier, ce serait une dépense à couper le souffle pour un joueur avec seulement 80 apparitions professionnelles pour le club et le pays à son nom.

La question clé est donc : à quel point Fernandez est-il spécial ? Vaut-il vraiment ce genre de frais de transfert?

Toute analyse de Fernandez basée sur les données se heurte rapidement au problème de la petite taille de l’échantillon ; il n’a tout simplement pas joué suffisamment de football de haut niveau pour que les clubs puissent modéliser de manière exhaustive ses forces et ses faiblesses et prédire avec confiance le joueur qu’il peut devenir. Avec cet avertissement important noté, les chiffres avancés de ses 14 apparitions en Primeira Liga pour Benfica indiquent un talent qui mérite l’attention particulière des équipes d’élite européennes.

En utilisant Smarterscout, qui peut créer un profil statistique d’un footballeur en utilisant des notes de zéro à 99 pour montrer à quelle fréquence il effectue une action spécifique par rapport à d’autres jouant à son poste ou à quel point il y est efficace, nous pouvons voir que Fernandez projette comme un meneur de jeu de milieu de terrain progressif exceptionnel qui a la capacité d’avoir un impact défensif sur les matchs.

Beaucoup de ces attributs ont été exposés lors de la finale de la Coupe du monde contre la France – de loin le plus gros match de la carrière de Fernandez. Pendant plus d’une heure, il a fourni la base de passage et l’équilibre défensif pour le contrôle total de l’Argentine face aux champions en titre. Puis, une fois que l’élan a changé et que Kylian Mbappe a mené une riposte remarquable, il a joué un rôle essentiel pour résister à la tempête et propulser une poussée passionnante de prolongation.

Fernandez a été aidé par le fait que la France sous Didier Deschamps ne chasse pas souvent le ballon en hauteur, mais il les a également peu encouragés chaque fois qu’ils ont essayé de presser. Ici, avec six joueurs français près de lui dans la moitié de terrain argentine, Fernandez reconnaît qu’Angel Di Maria sera immédiatement mis sous pression par Mbappe et Adrien Rabiot s’il reçoit la passe évidente – alors, à la place, il le saute, coupant le ballon dans l’espace devant Nahuel Molina…

Lorsqu’on lui a donné plus d’espace pour recevoir le ballon au milieu de terrain, Fernandez a montré sa capacité à transformer rapidement la défense en attaque. Ici, une passe nette de Cristian Romero le libère derrière Antoine Griezmann…

… et avec un minimum de touches pour contrôler et pivoter, il lève rapidement les yeux et fait flotter une balle précise vers un Nicolas Tagliafico non marqué sur la ligne de touche gauche…

Plus tard dans le match, avec une France renaissante désormais au niveau, il avance sur la ligne médiane avec le ballon à ses pieds et profite de la présence de deux coéquipiers à sa gauche pour déguiser une passe à travers le milieu de terrain adverse à Julian Alvarez. Le but ici – comme ce fut le cas pour pratiquement toutes les attaques argentines lors de la Coupe du monde – est d’impliquer Lionel Messi le plus rapidement possible…

A cette occasion, Messi est étouffé et la France contre rapidement mais, 10 secondes plus tard, Fernandez a suffisamment travaillé pour aider à faire pression sur Marcus Thuram dans l’option la moins dangereuse immédiatement – ​​une passe à Mbappe sur le flanc gauche…

Fernandez n’a jamais négligé ses responsabilités défensives à la base du milieu de terrain argentin, et ses contributions sans le ballon sont devenues plus importantes à mesure que la fatigue augmentait pour les deux équipes. Sa lecture du danger s’est manifestée au début de la première mi-temps.

Ici, Ousmane Dembele remet le ballon et Fernandez anticipe que la prochaine passe se dirige vers Griezmann…

… et il réduit rapidement la distance pour faire un tacle parfaitement chronométré…

Dans les premières minutes de la seconde mi-temps, alors que la touche lâche de Nicolas Otamendi surgit dans les airs, Fernandez est déjà en mouvement vers Mbappe, qui est bien placé pour capitaliser si le remplaçant français Randal Kolo Muani remporte sa tête…

Kolo Muani fait exactement cela, mais presque dès que Mbappe contrôle le ballon, Fernandez se place devant lui, concédant finalement un corner…

Dans les échanges maniaques qui ont suivi dans le temps additionnel, Fernandez est dépossédé à l’intérieur de sa moitié de terrain, sous la pression de Thuram et Kolo Muani…

Kolo Muani se précipite au bord de la surface de réparation argentine mais, avant qu’il ne puisse menacer le but, Fernandez, en convalescence, accroche une jambe pour reprendre le ballon…

Ensuite, il y a eu la contribution défensive la plus importante de Fernandez du match : apparaître dans sa propre surface dans les dernières secondes pour brillamment pousser le ballon loin de Mbappe qui, après avoir déjà réussi un triplé, a battu deux défenseurs argentins et se prépare. marquer le vainqueur…

Le triomphe de l’Argentine restera dans les mémoires principalement comme l’affirmation définitive de la grandeur de Messi, mais il n’est pas exagéré de suggérer que l’introduction de Fernandez depuis le banc contre le Mexique en phase de groupes – et le rééquilibrage ultérieur du milieu de terrain de Lionel Scaloni autour de lui – a changé la trajectoire de leur Coupe du monde, fournissant la plate-forme pour livrer le ballon au plus grand joueur du jeu dans des positions où il pourrait être le plus décisif.

Peut-être aurait-il dû être plus évident pour Scaloni dès le départ que Fernandez était prêt à jouer ce rôle, compte tenu de ses performances pour Benfica en Primeira Liga – ils sont en tête du classement avec cinq points d’avance sur Porto – et une impressionnante phase de groupes de la Ligue des champions en la première moitié de la saison.

Benfica est sorti invaincu du groupe H, devançant le PSG pour la première place après deux nuls 1-1 avec les champions de France et battant une équipe blasée de la Juventus à domicile et à l’extérieur. Fernandez a commencé ces quatre matches, opérant dans un double pivot de milieu de terrain aux côtés de Florentino Luis, offrant un mélange de contrôle et de créativité en possession et de diligence défensive.

Ces rencontres avec la Juventus et le PSG ont également fourni des indicateurs utiles sur la façon dont Fernandez pourrait faire face à une pression plus intense et soutenue au milieu de terrain ; contrastant avec le rythme plus lent du football international. Ici, lors du match à domicile contre la Juventus, il reçoit une passe de l’aile droite avec deux adversaires prêts à bondir sur une mauvaise touche…

Fernandez utilise plutôt sa première touche pour couper le ballon loin de l’adversaire qui avance, avant d’envoyer une passe rapide à gauche avec l’extérieur de son pied droit, permettant à Benfica d’avancer le ballon dans l’espace et d’envoyer leur opposition en retraite…

Mélangés aux passes plus courtes et plus subtiles de Fernandez, il y a des passes incisives plus longues. Ses changements de jeu précis de gauche à droite sont devenus une caractéristique de la possession de Benfica cette saison et, peut-être conscient de cette menace dans le même match contre la Juventus, il flotte à la place une passe sur la droite de l’arrière latéral adverse dans le chemin de un coureur…

La performance la plus accrocheuse de Fernandez a peut-être été lors du match nul 1-1 avec le PSG au Parc des Princes en octobre. Benfica n’avait que 38% de possession de balle et devait défendre pendant de longues périodes et tirer le meilleur parti de son temps limité sur le ballon. Leur milieu de terrain vedette a été crucial pour qu’ils réalisent les deux.

Ici, 10 minutes plus tard, Fernandez lit que Sergio Ramos est sur le point de gagner le ballon – et que le rapide comme l’éclair Achraf Hakimi a de l’espace pour attaquer…

Fernandez mélange rapidement pour couper la course de l’ailier arrière, redressant son adversaire et finalement remportant le ballon proprement lorsque Hakimi tente de le dépasser…

Sur le ballon, Fernandez a effectué 90% de ses passes, et elles n’étaient pas toutes l’option sûre d’aller sur le côté ou en arrière. Ici, il repère et exécute une première passe avec l’extérieur de son pied droit à travers un écart étroit entre deux joueurs du PSG, éliminant quatre adversaires du jeu et donnant à Benfica la plate-forme pour attaquer…

En seconde période, Fernandez est sur le ballon face au but et semble sur le point de repasser à l’un de ses défenseurs, ce à quoi les attaquants du PSG s’attendent certainement…

Mais, leur ayant vendu la passe arrière, Fernandez enjambe rapidement le ballon, tourne et fait une passe nette entre deux autres joueurs du PSG dans les pieds de son coéquipier plus avancé situé entre les lignes…

Fernandez fait également preuve d’un bon instinct pour trouver des situations avantageuses pour son équipe. Recevoir une passe de la ligne de touche gauche contre la Juventus à Turin, le jeu standard pour beaucoup de milieux de terrain ici serait d’ouvrir le corps et de jouer vers la droite, soit avec une passe courte, soit avec un changement de jeu plus long…

Mais, avant que le ballon ne lui vienne, Fernandez anticipe qu’un adversaire pressé donne à son équipe un potentiel deux contre un sur la gauche. Alors il marche simplement sur le ballon, le fait rouler sous son pied droit et le renvoie rapidement d’où il vient…

Fernandez ressemble à un meneur de jeu d’élite au milieu de terrain en devenir, et une comparaison avec des pairs positionnels en dehors des cinq meilleures ligues européennes au cours des 365 derniers jours sur fbref.com le place dans le 90e centile ou plus pour les passes décisives (0,2), les buts assistés attendus (0,22 ), actions créatrices de coups (4,67), passes tentées (97,4) et passes progressives (9,4) par 90 minutes, ainsi que le 77e centile pour les tacles (2,5) par 90 minutes.

Ces statistiques, en plus de performances percutantes contre des adversaires de haut niveau en Ligue des champions et d’un rôle clé dans le chaudron émotionnel d’une finale de Coupe du monde, montrent pourquoi Chelsea et d’autres clubs d’élite jettent des regards admiratifs dans la direction de Fernandez.

Mais la question clé demeure : combien vaut réellement Fernandez ?

La meilleure réponse, quoique peu satisfaisante, est que le marché déterminera sa valeur. À l’heure actuelle, Benfica est en position de force pour insister sur au moins le montant total de sa clause de libération – bien que Fernandez semble faire tout ce qu’il peut pour affaiblir leur position. Il faudra un niveau élevé d’urgence (ou de désespoir, selon votre point de vue) pour l’éloigner.

Regardez la liste des transferts les plus chers du football et les frais ont tendance à vous en dire plus sur les clubs acheteurs que sur la qualité des joueurs impliqués…

Les plus gros transferts jamais réalisés par le football Joueur Acheteur Vendeur Frais Neymar Paris Saint Germain Barcelone 222 M€ Kylian Mbappé Paris Saint Germain Monaco 180 M€ Ousmane Dembélé Barcelone Borussia Dortmund 140 M€ Philippe Coutinho Barcelone Liverpool 135 M€ João Félix Atletico Madrid Benfica 127,2 M€ Antoine Griezmann Barcelone Atletico Madrid 120 M€ Jack Greish Manchester City Aston Villa 117,5 M€ Cristiano Ronaldo Juventus Real Madrid 117 M€ danger édénique Real Madrid Chelsea 115 M€ Romelu Lukaku Chelsea InterMilan 113 M€ Paul Pogba Manchester United Juventus 105 M€ Gareth Bale Real Madrid Tottenham 101 M€

Il se lit aussi comme une litanie de déception. C’est en partie parce que les finances en jeu placent souvent la barre du succès à un niveau presque impossible. Dans un sport composé d’équipes de 11 joueurs, combien de joueurs individuels ont suffisamment d’impact pour valoir plus de 100 millions de livres sterling ?

S’il était payé, le prix demandé par Benfica ferait de Fernandez le joueur de Premier League le plus cher de tous les temps. Son ascension rapide vers la notoriété internationale signifie qu’il n’y a pas assez de données pour être certain – mais il y a de fortes chances qu’il soit l’un des meilleurs milieux de terrain de sa génération, capable d’influencer tous les aspects des matchs de haut niveau pour le la prochaine décennie ou plus.

Pourtant, le problème sera que si Chelsea accepte de payer 120 millions d’euros pour Fernandez, ils ne peuvent pas se permettre qu’il soit moins cher.

(Photo : Julian Finney/Getty Images)