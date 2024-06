La cible d’Arsenal conclut un accord de 5 ans avec l’AC Milan

Cette évolution est un coup dur pour les Gunners, qui seraient en pourparlers avancés avec le joueur et son agent, Kia Joorabchian.

Selon Calciomercato.com, Milan a obtenu la signature de Zirkzee avec un contrat d’une valeur de 4 millions d’euros par saison. L’accord marque une avancée significative pour les Rossoneri, qui suivent le joueur de 22 ans depuis un certain temps. Ils travaillent désormais à réduire les frais demandés par Joorabchian, qualifiés de « une première demande monstrueuse de 15 millions d’euros ».

Cette nouvelle décevra sans aucun doute Arsenal, qui était apparemment confiant de conclure un accord pour le talentueux attaquant. Les relations étroites entre Kia Joorabchian et le directeur sportif d’Arsenal, Edu, avaient alimenté les spéculations selon lesquelles un déménagement aux Émirats était imminent. Un contrat lucratif avec Arsenal sur quatre ans, d’une valeur de 5 millions d’euros par an, aurait été sur la table, une amélioration substantielle par rapport à l’accord actuel de Zirkzee à Bologne.

Cependant, il semble que la persévérance de Milan ait finalement influencé la décision de Zirkzee.

Pour Arsenal, ce revers met en évidence les défis liés à la concurrence avec les géants européens établis sur le marché des transferts. Malgré leur puissance financière et leur réputation croissante sous Mikel Arteta, les Gunners sont toujours confrontés à une concurrence féroce pour les principales cibles.

Le club du nord de Londres devra désormais tourner son attention vers des options alternatives, si ce n’est déjà fait, avec plusieurs autres attaquants sur son radar. La fenêtre de transfert estivale est encore jeune et Arsenal espère obtenir une signature intéressante pour renforcer ses options offensives avant la nouvelle saison.