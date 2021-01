Target a rejoint Costco et d’autres détaillants pour abandonner le lait de coco Chaokoh.

Le détaillant basé à Minneapolis a confirmé lundi à USA TODAY qu’il avait décidé de retirer les produits du fournisseur thaïlandais People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) accusé d’utiliser des singes comme travail forcé pour cueillir des noix de coco dans les arbres.

«Nous croyons au traitement humain des animaux et nous attendons de ceux qui font affaire avec nous qu’ils fassent de même», a déclaré Target dans un communiqué à USA TODAY. «Nous prenons au sérieux les allégations formulées contre Chaokoh, et étant donné qu’ils n’étaient pas en mesure de répondre suffisamment aux préoccupations soulevées, nous avons pris la décision de retirer leur produit de notre assortiment en novembre 2020.»

PETA a poussé les magasins à cesser de vendre du lait de coco prétendument fabriqué avec des noix de coco récoltées par des singes depuis qu’elle a commencé à enquêter sur l’exploitation animale présumée en 2019.

«En abandonnant Chaokoh, Target rejoint des milliers de magasins qui refusent de profiter de la misère des singes enchaînés», a déclaré lundi Tracy Reiman, vice-présidente exécutive de PETA, dans un communiqué de presse. «Les révélations de PETA ont confirmé que les producteurs thaïlandais de noix de coco exploitent des singes et mentent à ce sujet, il n’y a donc aucune excuse pour qu’une épicerie garde Chaokoh sur ses étagères.»

USA TODAY a contacté le fabricant thaïlandais de lait de coco Chaokoh, Theppadungporn Coconut Co. Ltd., qui a nié avoir utilisé des singes et a précédemment déclaré à USA TODAY qu’il avait audité les plantations de noix de coco en utilisant un tiers. Il a partagé une copie du «Monkey-Free Coconut Due Diligence Assessment» de 14 pages, qui indique que 64 fermes sur 817 ont été sélectionnées au hasard et «n’ont pas trouvé l’utilisation du singe pour la récolte de la noix de coco».

«Suite aux récentes nouvelles concernant l’utilisation du« travail des singes »dans l’industrie thaïlandaise de la noix de coco, Chaokoh, l’un des leaders mondiaux de la production de lait de coco, rassure que nous n’utilisons pas de main-d’œuvre singe dans nos plantations de noix de coco,» la société dit dans un précédentdéclaration, qui a noté que ses fournisseurs ont signé des mémorandums d’accord qu’aucun singe ne travaille dans leurs fermes.

Costco a abandonné le produit en octobre et Wegmans a confirmé en novembre qu’il supprimait également le produit. Fin octobre, Target a déclaré à USA TODAY qu’il «examinait les pratiques de Chaokoh» pour déterminer les prochaines étapes.

