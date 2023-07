La CIA voit "Une fois dans une génération" Opportunité de recrutement d’espions en Russie

Le directeur américain de la CIA, William Burns, a déclaré samedi que la mutinerie armée du chef mercenaire Yevgeny Prigozhin était un défi à l’État russe qui avait montré l’effet corrosif de la guerre du président Vladimir Poutine en Ukraine.

Poutine a remercié cette semaine l’armée et les forces de sécurité pour avoir évité ce qui, selon lui, aurait pu se transformer en guerre civile, et a comparé la mutinerie au chaos qui a plongé la Russie dans deux révolutions en 1917.

Pendant des mois, Prigozhin avait ouvertement insulté les militaires les plus hauts gradés de Poutine, en utilisant une variété de jurons grossiers et d’argot de prison qui ont choqué les hauts responsables russes mais qui ont été laissés sans réponse en public par Poutine.

« Il est frappant que Prigozhin ait précédé ses actions d’une mise en accusation cinglante des justifications mensongères du Kremlin pour l’invasion de l’Ukraine et de la conduite de la guerre par les dirigeants militaires russes », a déclaré Burns lors d’une conférence à la fondation britannique Ditchley – une fondation à but non lucratif. axé sur les relations américano-britanniques – dans l’Oxfordshire, en Angleterre.

« L’impact de ces mots et de ces actions se fera sentir pendant un certain temps – un rappel frappant de l’effet corrosif de la guerre de Poutine sur sa propre société et son propre régime. »

Burns, qui a été ambassadeur des États-Unis en Russie de 2005 à 2008 et a été nommé directeur de la CIA en 2021, a qualifié la mutinerie de Prigozhin de « défi armé à l’État russe ».

Il a déclaré que la mutinerie était une « affaire interne russe dans laquelle les États-Unis n’ont eu et n’auront aucune part ».

Depuis qu’un accord a été conclu il y a une semaine pour mettre fin à la mutinerie, le Kremlin a cherché à projeter le calme, Poutine, 70 ans, discutant du développement du tourisme, rencontrant des foules au Daghestan et discutant d’idées pour le développement économique.

RECRUTEMENT CIA

La Russie sortira plus forte après l’échec de la mutinerie, de sorte que l’Occident n’a pas à s’inquiéter de la stabilité de la plus grande puissance nucléaire du monde, a déclaré vendredi le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Mais Burns a déclaré que la guerre avait déjà été un échec stratégique pour la Russie en mettant à nu sa faiblesse militaire et en endommageant l’économie russe pour les années à venir, tandis que l’alliance militaire de l’OTAN grandissait et se renforçait.

Burns a déclaré que « l’avenir de la Russie en tant que partenaire junior et colonie économique de la Chine » était façonné « par les erreurs de Poutine ».

Il a déclaré que la désaffection de la Russie face à la guerre en Ukraine créait une rare opportunité de recruter des espions – et que la CIA ne la laissait pas passer.

« La désaffection à l’égard de la guerre continuera de ronger les dirigeants russes sous le régime constant de la propagande d’État et de la répression pratiquée », a déclaré Burns.

« Cette désaffection crée une opportunité unique pour nous à la CIA – à la base un service de renseignement humain. Nous ne la laissons pas se perdre. »

Le Kremlin a déclaré en mai que ses agences surveillaient les activités d’espionnage occidentales après que la CIA eut publié une vidéo encourageant les Russes à prendre contact via un canal Internet sécurisé.

La courte vidéo en russe était accompagnée d’un texte indiquant que l’agence souhaitait entendre des officiers militaires, des spécialistes du renseignement, des diplomates, des scientifiques et des personnes disposant d’informations sur l’économie russe et ses dirigeants.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)